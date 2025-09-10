Мессенджер MAX
10 сентября, 10:08

Россиянам открыли топ-5 незаезженных мест для «избинга» и «огородинга»

РИАМО: В России составили список самых аутентичных деревень для туристов

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / NataliArkusha

Составлен список из десяти самых самобытных российских деревень, рекомендованных к посещению туристам. Список был предоставлен изданию РИАМО.

В подборку вошли проверенные направления для ценителей традиционной архитектуры, природных красот и многогранной культуры страны. Эти места идеально подходят для неторопливого отдыха вдали от городской суеты и погружения в аутентичную атмосферу.

Архангельская область приглашает в деревню Кильца, чья история насчитывает более 400 лет. При населении менее 50 человек она славится уникальными образцами северного зодчества: избами с крепкими срубами, резными балконами и наличниками, а также защитными крестами. Добраться летом можно только по реке, а остановиться — в Мезени, где аренда квартиры стоит от 2500 рублей в сутки.

В Карелии находится деревня Кинерма, заселенная в XVI веке и являющаяся объектом культурного наследия. При всего шести постоянных жителях её ежегодно посещают тысячи туристов, чтобы увидеть часовню, попариться в бане и познакомиться с местным бытом. Снять жильё лучше в селе Ведлозеро в 6 км, где цены стартуют от 4000 рублей.

Ленинградская область гордится Старой Ладогой, упомянутой ещё в 862 году. Это настоящая историческая сокровищница, где можно увидеть древнюю крепость с башней XII века, Варяжскую улицу, церкви, курганы и пещеры. Разместиться можно в самом селе: аренда квартиры — от 2000 рублей, дома — от 7000 рублей.

Псковская область представляет Изборск, известный по летописям. Он привлекает туристов мощной каменной крепостью XIV века, Никольским собором и Словенскими ключами. Также здесь находятся древнее Труворово городище и крест XV века. Цены на посуточные дома в поселке начинаются от 3500 рублей.

В Ярославской области расположено село Вятское, входящее в предварительный список ЮНЕСКО и известное как первая «самая красивая деревня России». Здесь сохранилось более 50 памятников купеческой архитектуры XVIII–XIX веков и несколько камерных музеев. Аренда дома в селе стоит от 12000 рублей.

Тихий туризм. Миллениалы всё чаще выбирают избинг
Ранее Life.ru сообщал, что москвички нашли новый способ совместить приятное с полезным: они все чаще отправляются в соседние города за доступным уходом за собой. Стоимость качественных парикмахерских услуг в регионах, например, в Туле или Тамбове, может быть в три-четыре раза ниже столичных. Это явление стало настолько популярным, что превратилось в полноценный тренд «бьюти-туризм».

