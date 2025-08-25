Куда москвички ездят на реснички: Составлена карта «бьюти-туризма» России

Высокие цены на косметические услуги в Москве заставляют женщин выезжать в регионы ради поиска более дешёвых вариантов. SHOT ПРОВЕРКА публикует карту «бьюти-туризма», взяв за пример две популярные парикмахерские услуги.

Цены на бьюти-услуги. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Столичные девушки стали устраивать себе выезды в соседние регионы не только ради отдыха, но и экономии на бьюти-услугах. Так, красивые и ухоженные волосы в Москве обходятся дороже в 3–4 раза, чем в Туле и Тамбове. Тренд уже получил громкое название «бьюти-туризм».

Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ узнали стоимость двух популярных услуг: сложное окрашивание и стрижка на длинные волосы. Всего было опрошено по три салона в каждом городе, самыми бюджетными городами оказались Тула и Тамбов — всего 200–500 километров от столицы, а экономия на услуге в четыре раза. Затем идёт Орёл, а на третьем месте — Липецк и Ярославль, где ценник ниже столичного примерно в два раза.