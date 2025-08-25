Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 12:57

Куда москвички ездят на реснички: Составлена карта «бьюти-туризма» России

SHOT ПРОВЕРКА: Москвички выезжают в Тулу и Тамбов ради недорогих бьюти-услуг

Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Высокие цены на косметические услуги в Москве заставляют женщин выезжать в регионы ради поиска более дешёвых вариантов. SHOT ПРОВЕРКА публикует карту «бьюти-туризма», взяв за пример две популярные парикмахерские услуги.

Цены на бьюти-услуги. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Цены на бьюти-услуги. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Столичные девушки стали устраивать себе выезды в соседние регионы не только ради отдыха, но и экономии на бьюти-услугах. Так, красивые и ухоженные волосы в Москве обходятся дороже в 3–4 раза, чем в Туле и Тамбове. Тренд уже получил громкое название «бьюти-туризм».

Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ узнали стоимость двух популярных услуг: сложное окрашивание и стрижка на длинные волосы. Всего было опрошено по три салона в каждом городе, самыми бюджетными городами оказались Тула и Тамбов — всего 200–500 километров от столицы, а экономия на услуге в четыре раза. Затем идёт Орёл, а на третьем месте — Липецк и Ярославль, где ценник ниже столичного примерно в два раза.

Лицо «оплывает» к 25-35: Врач объяснила, что такое птоз и как с ним бороться
Лицо «оплывает» к 25-35: Врач объяснила, что такое птоз и как с ним бороться

Ранее дерматолог назвала 5 невероятных изменений после отказа от косметики. По словам специалиста, это позволяет коже отдохнуть в течение нескольких дней, что благотворно скажется на тонусе лица и позволит заметить его недостатки.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar