Лицо «оплывает» к 25-35: Врач объяснила, что такое птоз и как с ним бороться

Если в возрасте за тридцать лицо вдруг теряет чёткость, появляется отёчность, скулы начинают сползать, а брыли становятся заметнее, то проблема может заключаться в птозе. Недуг не всегда связан с возрастом или привычкой хмуриться. Иногда признаки опущения тканей появляются задолго до первых морщин. Причины негативного явления могут быть гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, отметила пластический хирург Оксана Решетняк.

По её словам, птозом называют опущение мягких тканей лица под действием силы тяжести. Он может быть естественным возрастным процессом, который развивается медленно после 40–45 лет, или же преждевременным — когда лицо «оплывает» уже к 25–35 годам. Именно с этим чаще всего обращаются к косметологам женщины, которые вроде бы ухаживают за собой и хорошо спят, но всё равно замечают проблемы.

Собеседница «Вечернем Москвы» подчеркнула, что мимика действительно влияет на развитие птоза. Однако если бы причина заключалась только в этом, то недуг развивался бы у всех одинаково. На самом же деле факторов намного больше: форма костей, структура подкожного жира, положение скул, ширина нижней части лица. Обладательницы округлого или тяжёлого овала лица с низким лбом и короткой шеей изначально имеют менее устойчивую к гравитации структуру. Такие лица чаще стареют по «деформационно-отёчному» типу — с брылями и потерей чётких контуров.

Тем не менее современная косметология предлагает гораздо больше возможностей, чем просто «освежить» лицо. Подход к профилактике и коррекции преждевременного птоза должен быть комплексным и системным, а не ограничиваться отдельными процедурами. Для борьбы с птозом используют аппаратные методики. Например, SMAS-лифтинг с помощью ультразвука или микрофокусного HIFU воздействует на глубокие слои тканей, укрепляя апоневротический каркас.