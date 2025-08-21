Гендерный миф: Врач объяснила, могут ли мужчины и женщины пользоваться одной косметикой
Косметолог Байрамукова: В мире набирает популярность унисекс-косметика
В мире набирает популярность унисекс-косметика. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В современном мире косметикой для мужчин уже никого не удивить. Представители сильного пола поняли, что плохая экология и ежедневные стрессы отрицательно сказываются на состоянии их кожи. Однако, как отметила в беседе с Life.ru косметолог, пластический хирург Мадина Байрамукова, гендерные маркеры, царящие в обществе, зачастую вводят в заблуждение, вызывая вопросы о необходимости разделения косметики на «мужскую» и «женскую».
Мужская косметика обычно содержит успокаивающие компоненты из-за необходимости ухода после бритья, тогда как женская чаще ориентирована на лифтинг-эффект и выравнивание тона кожи. Эксперт пояснила, что продукты также различаются парфюмерными композициями: мужчины предпочитают более выраженные ароматы, а женщины — тонкие и ненавязчивые.
Различия и особенности есть и в работе женского, и мужского организма. Они связаны с выработкой гормонов, потоотделением, активностью сальных желез. Мужская кожа считается более плотной по структуре, но она становится тонкой раньше, чем женская. Сальных и потовых желез у представителей сильного пола больше, и они работают мощнее, а это значит, что мужчинам логичнее выбирать «свои» средства.
Отдельно Байрамукова отметила различия в средствах для волос: женщины чаще выбирают восстанавливающие средства из-за агрессивного воздействия окрашивания и укладки, в то время как мужчинам обычно достаточно стандартного очищения или средств против перхоти.
Кроме того, косметолог сообщила о растущей тенденции унисекс-косметики, которая стирает гендерные различия и особенно популярна за рубежом, где эксперты рассматривают гендерные маркеры как маркетинговый инструмент. Она заключила, что при одинаковом типе кожи и схожих проблемах мужчины и женщины могут использовать одинаковые средства.
«Тем более, что большинство компонентов, входящих в состав «мужских» и «женских» средств, идентичны, потому что подбираются не по половому признаку, а по спектру действий: подтяжка, питание, восстановление и так далее», — отметила врач.
