Как сохранить загар до зимы: забытые советы из СССР, которые работают лучше дорогой косметики
Наши бабушки знали секреты сохранения загара до зимы без дорогих средств. Life.ru делится проверенными десятилетиями советами из СССР.
Как сохранить загар до зимы: забытые советы из СССР. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Lifestyle Travel Photo, New Africa, patrice6000, Barbara Francis
Помните то время, когда красивый загар не смывался с первыми осенними дождями? Наши бабушки и мамы знали секреты, которые позволяли сохранять золотистый оттенок кожи до самых холодов без всяких дорогих процедур и современных средств. В эпоху дефицита они умели превращать обычные продукты из холодильника в эффективные косметические средства. Эти проверенные десятилетиями методы работают и сегодня — более того, они часто оказываются действеннее многих покупных средств. Life.ru собрал самые действенные способы продлить отпускной загар, которыми пользовались ещё наши предки.
Холодный душ вместо горячего — простое правило красоты
Проверенные способы сохранить загар надолго без дорогих средств. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
Одна из главных ошибок, которая «смывает» загар за считанные дни, — это горячий душ. Холодная вода не только помогает дольше сохранять загар, но и прекрасно освежает. Горячая вода обезвоживает кожу и заставляет её интенсивно обновляться, унося с собой пигмент. Наши предки это понимали интуитивно — летом мылись в прохладной воде из колодца или речки. Современным городским жителям достаточно снизить температуру воды до комнатной. Бонус такого подхода — улучшение кровообращения, укрепление иммунитета и более свежий вид кожи. После прохладного душа кожа буквально светится здоровьем, а загар выглядит более интенсивным и ровным.
Кофейная гуща — домашний скраб для ровного загара
Не выбрасывайте остатки утреннего кофе! Кофейный скраб рекомендуется делать перед походом на пляж или в солярий, благодаря ему загар ложится равномернее, а свежий кофе обладает слабым красящим эффектом, на смуглой коже появляется очень лёгкий загар. Смешайте кофейную гущу с небольшим количеством оливкового масла и аккуратно помассируйте тело перед душем. Этот простой ритуал удаляет омертвевшие клетки, выравнивает тон кожи и создаёт идеальную основу для загара. К тому же кофеин улучшает кровообращение, делая кожу более упругой. Используйте только спитый кофе — он мягче действует на кожу, чем свежемолотый.
Масло — лучший друг загорелой кожи
Советские секреты продления загара до зимних месяцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AXL
Наши бабушки знали: сухость — первый враг загара, поэтому активно увлажняйте кожу не только после отпуска, но и во время. Вместо дорогих кремов они использовали обычные растительные масла — подсолнечное, оливковое, льняное. Масло наносили на слегка влажную кожу сразу после душа, когда поры ещё открыты. Это создавало защитную плёнку, которая удерживала влагу и не давала коже шелушиться. Особенно эффективно масло грецкого ореха — оно содержит натуральные пигменты, которые подчёркивают загар. Современная косметология только подтвердила правильность этого подхода: масла содержат жирорастворимые витамины и антиоксиданты, которые защищают кожу от преждевременного старения.
Мягкие средства для душа — никакой агрессии
Сульфатные средства агрессивно влияют на кожу и стирают следы отдыха под солнечными лучами за считаные дни. В советские времена использовали детское мыло или вообще мылись только водой, добавляя травяные отвары. Сегодня выбирайте мягкие гели с натуральными компонентами — ромашкой, алоэ, овсом. Забудьте о жёстких мочалках и скрабах на несколько недель после отпуска. Вместо них используйте мягкую губку или просто руки. Помните: каждое механическое воздействие на кожу ускоряет её обновление, а значит, сокращает жизнь загара.
Правильное питание для поддержания пигмента
Домашние способы сохранить загар после отпуска надолго. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos
Бета-каротин содержится в абрикосах и персиках, тыкве, помидорах, красном перце, чёрной смородине, дыне и крыжовнике, а также в зелени. Включите в рацион побольше оранжевых и красных овощей и фруктов. Не забывайте про жирную рыбу — лосось, скумбрию, сельдь. Омега-3 кислоты защищают кожу от воспаления и помогают удерживать влагу. Пейте больше воды — обезвоженная кожа быстрее теряет пигмент. А вот от алкоголя и солёной пищи лучше отказаться: они способствуют выведению влаги из организма.
Деликатное отшелушивание раз в неделю
Принято считать, что пилинги и скрабы — главные враги загара. На самом деле даже после отпуска кожа нуждается, хотя и в деликатной, но эксфолиации. Используйте мягкие домашние скрабы не чаще раза в неделю. Смешайте мелкую морскую соль с мёдом или сделайте скраб из овсяных хлопьев с молоком. Это поможет убрать шелушащиеся участки и сделать загар более ровным. Главное — действовать очень бережно и не переусердствовать.
Как продлить загар до зимы: народные методы из СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Komarova Julia
Эти простые советы помогали нашим предкам сохранять красивый загар на долгие месяцы без всяких химических средств. Секрет в том, что все эти методы работают в комплексе: увлажнение, правильное питание, бережный уход и защита от агрессивных факторов. Попробуйте вернуться к истокам, и ваш отпускной загар будет радовать до самой весны! Ранее Life.ru рассказывал о семи неочевидных признаках того, что вы доживёте до 90 лет, — проверьте себя прямо сейчас.