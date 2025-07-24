Газ отключат без предупреждения? Новые правила проверки в 2025 году По какому графику и как выполнить проверку газового оборудования в квартире и частном доме, сколько это стоит, что делать, если пропущен график проверки, и за что могут отключить газоснабжение в 2025 году, читайте подробнее в материале от Life.ru. 23 июля, 21:35 Как проходит проверка газа в 2025 году. Обложка © ТАСС / Роман Храмовник

В 2025 году проверки газового оборудования в квартирах и частных домах проходят по графику, утверждённому региональными газовыми службами, но для жильцов визит инспекторов часто становится неожиданностью. При осмотре специалисты оценивают состояние плит, колонок, котлов, шлангов и вентилей и, как показывает практика, нередко выявляют множество неисправностей, о которых хозяева даже не подозревали.

Следует помнить, что неисправное или старое газовое оборудование — источник опасности. По данным МЧС, за 2024 год в России произошло 23 взрыва бытового газа, пострадало 224 человека, 45 погибли.

В каких случаях нужно проверять газовое оборудование

В 2025 году проверка газового оборудования в квартире и частном доме является обязательной процедурой, без которой невозможно обеспечить безопасность жильцов. Согласно действующим правилам, такие проверки проводятся не реже одного раза в год, а в частных домах дополнительно нужно следить за состоянием дымоходов и вентиляции — их осматривают перед отопительным сезоном, в его разгар и после окончания. Плановое техническое обслуживание включает проверку состояния плит, котлов, колонок, шлангов и вентилей, а также замер утечек и диагностику тяги.

Когда надо проверять газ. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Кроме ежегодных проверок, обязательными считаются осмотры после установки, ремонта или переноса газового оборудования. Например, если вы заменили газовую плиту или перенесли газовые трубы, специалисты должны убедиться, что всё подключено правильно и безопасно. Это же касается случаев, когда оборудование выработало срок службы, обычно это 10–15 лет. В таких ситуациях жильцам выдаётся предписание на дополнительную диагностику или замену оборудования.

Проверку стоит вызвать и по собственной инициативе — например, если почувствовали запах газа, заметили, что пламя на горелках стало слабым или нестабильным, или обнаружили ухудшение тяги. Вызов газовой службы в таких случаях может спасти не только ваше жильё, но и жизни людей. Игнорировать подозрительные признаки крайне опасно, поскольку неисправное газовое оборудование становится причиной пожаров и взрывов.

Важно помнить, что отказ пустить специалистов для проверки газового оборудования — прямое нарушение закона. Газовая служба имеет право приостановить подачу газа, если жильцы отказываются от проверки, а также начислить штраф: от 5 до 10 тысяч рублей за первый отказ, до 25 тысяч за повторный, и более 50 тысяч, если из-за неисправности случится авария. Поэтому не стоит рассчитывать, что можно отказаться и продолжить пользоваться газом: за этим строго следят.

Чтобы избежать проблем, необходимо заранее заключить договор с газораспределительной организацией и следовать графику обслуживания. Внимание стоит уделять не только самим плитам или колонкам, но и состоянию труб, вентилей и шлангов, срокам эксплуатации оборудования. Регулярное техническое обслуживание — это не только формальность, но и важное условие безопасности семьи. А если газ всё же отключили — разбираться придётся уже с управляющей компанией или газовой службой, устраняя нарушения и проходя повторные проверки.

За что могут отключить газ в квартире или в доме

Газ в квартире или доме могут отключить по вполне конкретным основаниям, которые прописаны в правовых актах. Разберём подробно, за что и на каких основаниях могут приостановить газоснабжение.

Почему могут отключить газ в доме. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Во-первых, ключевой документ — Постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». В нём указано, что собственники обязаны заключить договор на техническое обслуживание (ТО) газового оборудования, обеспечивать допуск специалистов для проверки и устранения неисправностей. Если договора нет или если жильцы отказываются впустить инспекторов, газовая служба имеет право приостановить подачу газа до устранения нарушений.

Кроме того, за нарушение требований безопасности предусмотрена административная ответственность. Статья 9.23 КоАП РФ («Нарушение требований безопасности при использовании газа в быту») предусматривает штрафы для граждан от 1000 до 2000 рублей, а при создании угрозы аварии или нанесении вреда — до 50 000 рублей и выше. А если нарушение повлекло тяжкие последствия (например, взрыв, пожар, жертвы), может наступить и уголовная ответственность по статьям УК РФ.

Наконец, с 2023 года действует Федеральный закон № 71-ФЗ от 18.03.2023, который усилил обязанности собственников в части обслуживания газового оборудования. Закон уточняет, что заключение договора на ТО является обязательным, а его отсутствие даёт основание приостановить подачу газа.

Итак, газ могут отключить:

если нет договора на обслуживание;

если не обеспечен доступ для проверки;

если есть неисправности или опасные изменения в системе. Например, инспекторы могут «придраться» к отсутствию двери на кухню, к отсутствию кармана очистки дымохода, а также к неправильно установленной вытяжке. Это особенно касается жителей старых многоквартирных домов.

если жильцы вмешиваются в газовые сети без разрешения;

если возникают аварийные ситуации.

Вывод простой: безопаснее и дешевле вовремя заключить договор, пускать специалистов, следить за состоянием оборудования и не доводить дело до отключения.

Как происходит отключение газа

Как часто в 2025 году надо проверять газ. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Многие задаются вопросом: как обычно отключают газ — в квартире, подъезде или во всём доме? На практике это происходит поэтапно и строго по установленным правилам. Если газовики обнаруживают нарушения или не могут попасть в одну из квартир, которая подключена к общему стояку, они обязаны сначала отправить жильцам два уведомления: первое — за 40 дней, второе — минимум за 20 дней до предполагаемого отключения. Если собственники продолжают уклоняться от проверки, газовая служба может приостановить подачу газа на стояк или подъезд, и это будет законно.

В идеале, конечно, отключается только та квартира, где выявлены проблемы. Но далеко не всегда это технически возможно: во многих многоквартирных домах газ идёт по единому стояку без отдельных кранов для каждой квартиры. В таких случаях, чтобы обезопасить остальных, газ отключают на уровне целого подъезда или даже дома. После этого специалисты проверяют, как жильцы устраняют нарушения, и постепенно пускают газ обратно: сначала по подъездам, которые выполнили все требования, а затем и в квартиры.

Если же техническая возможность отключить отдельную квартиру всё-таки есть, а владелец продолжает нарушать правила или отказывается пускать специалистов, газовики могут изолировать подачу конкретно в этом жилье. В отдельных случаях, когда конфликт заходит далеко, дело доходит до суда, который обязывает собственника предоставить доступ для проверки и устранения нарушений. Бывали случаи, когда из-за одного «упёртого» жильца весь подъезд сидел без газа неделями, пока шёл судебный процесс.

В любом случае схема выглядит примерно так: нарушение — уведомления — отключение — устранение проблем — восстановление подачи. Важно понимать, что газовая служба действует не из желания насолить жильцам, а исходя из требований безопасности: утечка в одной квартире может стоить жизни всему подъезду. Поэтому игнорировать предупреждения и надеяться, что пронесёт, опасно и бесполезно. Гораздо разумнее — пустить специалистов, устранить проблемы и жить спокойно.

График проведения плановых проверок газоснабжения

График проведения плановых проверок газового оборудования в 2025 году можно узнать на сайте вашей региональной газораспределительной организации. Например, в Москве это АО «Мосгаз», где на официальном сайте есть раздел с графиком технического обслуживания — достаточно ввести адрес, чтобы увидеть дату визита. В Подмосковье такую информацию публикует «Мособлгаз», а в других регионах — местные филиалы АО «Газпром газораспределение».

Где узнать график проверки газового оборудования. Фото © ТАСС / Софийчук

Кроме того, дату визита можно уточнить через справочную службу или посмотреть на информационных стендах в подъезде. В отдельных регионах для удобства жильцов запускаются Telegram-боты или личные кабинеты на сайтах, где можно сразу проверить нужные данные. Плановые проверки обычно проводятся раз в год, а в частных домах — чаще, особенно если есть котлы и дымоходы, требующие дополнительного контроля.

Важно помнить, что, если вы пропустите дату проверки или не обеспечите доступ специалистам, газ могут отключить, — это предусмотрено законом. Чтобы избежать неприятностей, стоит заранее узнать дату визита и подготовить оборудование, обеспечив доступ к плитам, колонкам и котлам. Таким образом, график проверок — не формальность, а важный документ, который напрямую связан с вашей безопасностью.

Какие службы проверяют газовое оборудование

Газовое оборудование в квартире и частном доме проверяют несколько служб, каждая со своими задачами. Разберём подробно, кто за что отвечает.

Газораспределительная организация (ГРО) — это основная структура, которая занимается техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО). В разных регионах это, например, АО «Мосгаз» (Москва), «Мособлгаз» (Подмосковье), филиалы АО «Газпром газораспределение» (по регионам). Эти организации проводят ежегодные плановые проверки, проверяют герметичность соединений, исправность плит, котлов, колонок, гибких подводок и вентиляции. Они же составляют акт проверки и, если нужно, дают предписания на устранение нарушений.

Управляющие компании (УК) и ТСЖ — отвечают за состояние общедомовых сетей, то есть тех участков, что находятся до границы квартиры. УК заказывает обслуживание ВДГО у газовиков, следит за исполнением предписаний и вешает уведомления о визитах. Но сами УК не проверяют плиты или котлы в квартирах — это делает только специализированная газовая служба.

Ростехнадзор и МЧС — эти государственные службы не ходят по квартирам, но участвуют в надзоре: проверяют, как газовые компании выполняют правила обслуживания, могут проводить проверки после аварий или крупных жалоб, контролируют выполнение норм безопасности.

Таким образом, проверку дома или квартиры всегда делает лицензированная газовая служба, с которой заключён договор на ТО. Ни управляющая компания, ни «жэковские» слесари не имеют права вмешиваться в работу газового оборудования — это зона ответственности специалистов с допуском и лицензией.

Как подготовиться к проверке газа

Если газ давно не проверяли, следует связаться с газовой службой. Фото © ТАСС /Михаил Метцель

Проверьте дату последнего технического обслуживания. Для этого найдите договор на обслуживание ВДГО/ВКГО и внимательно посмотрите дату последней проверки: плановое ТО должно проводиться не реже одного раза в год, а в частных домах с отопительными котлами зачастую даже чаще. Если выяснится, что срок давно истёк, не откладывайте: сразу свяжитесь с вашей газовой службой и закажите техническое обслуживание, чтобы избежать нарушений и возможного отключения газа.

Узнайте дату плановой проверки. Для этого позвоните в вашу региональную газораспределительную организацию, например, «Мосгаз», «Мособлгаз» или местный филиал АО «Газпром газораспределение», или зайдите на их официальный сайт, где обычно размещён график проверок. Введите свой адрес в специальную форму, уточните дату визита и заранее подготовьтесь: обеспечьте доступ к оборудованию и запланируйте своё присутствие дома в этот день.

Организуйте допуск для специалистов. В день визита специалистов важно организовать им свободный доступ к газовому оборудованию: уберите с плиты, котла или колонки все вещи, которые могут помешать осмотру, освободите пространство вокруг вентилей и шлангов. Подготовьте заранее договор на обслуживание, паспорт и документы на газовое оборудование, если они есть. Обязательно будьте дома в назначенное время, ведь без вашего присутствия проверку провести не смогут, а отказ впустить специалистов будет считаться нарушением, за которое предусмотрены штрафы и даже отключение газа.

После проверки получите акт. После завершения проверки специалисты оформляют акт технического обслуживания, в котором фиксируется состояние всего газового оборудования в доме или квартире. Если в ходе осмотра будут выявлены нарушения или неисправности, вам вручат предписание с указанием сроков, в которые необходимо устранить проблемы. После того как все дефекты будут исправлены, например, заменён шланг или прочищены форсунки, не забудьте снова вызвать специалистов для повторного осмотра, чтобы убедиться, что оборудование работает безопасно и без нарушений.

Помните: категорически нельзя разбирать, ремонтировать или подключать газовое оборудование самостоятельно — это зона ответственности только лицензированных специалистов.

Что делать, если пропущен срок проверки газового оборудования

Если вы пропустили срок проверки газового оборудования, действовать нужно быстро и без паники.

Во-первых, найдите договор на техническое обслуживание и уточните, когда должно было быть проведено ТО. Даже если вы точно не знаете дату, всё равно лучше не затягивать: свяжитесь с вашей газораспределительной организацией (например, «Мосгазом», «Мособлгазом», местным филиалом «Газпром газораспределения»), позвоните на горячую линию или зайдите на сайт, чтобы узнать, какие есть варианты срочного вызова специалистов.

Во-вторых, согласуйте дату проведения внеплановой проверки. Имейте в виду, что за просрочку могут назначить штраф (согласно статье 9.23 КоАП РФ), особенно если ранее вы уже получали уведомления и игнорировали их. Но даже если штрафа удастся избежать, отсутствие ТО — это основание для приостановки подачи газа, а значит, важно решить вопрос как можно быстрее. Если газ уже отключили, инспекторы всё равно будут возвращаться и пытаться попасть к вам снова: следите за объявлениями на подъезде, в почтовом ящике или проверяйте уведомления по телефону, чтобы не пропустить повторные визиты.

Сколько стоит проверка газового оборудования в 2025 году

В 2025 году стоимость проверки газового оборудования зависит от типа приборов, региона и удалённости вашего дома. Так, например, по данным АО «Газпром газораспределение», проверка внутриквартирной разводки (ВДГО/ВКГО) обойдётся примерно в 199 рублей за объект, проверка газовой плиты — от 700 рублей, газовой колонки — около 1400 рублей, а котла — в среднем от 1300 до 2200 рублей в зависимости от мощности. В частных домах часто заключают договор на обслуживание всего оборудования сразу — это стоит от 8500 до 18 000 рублей, особенно если в сервис включены выезд и мелкий ремонт.

Для отдалённых населённых пунктов с марта 2025 года применяются новые, более мягкие коэффициенты за транспортные расходы: например, при расстоянии 6–20 км тариф повышается всего на 10 %, а 21–40 км — на 20 %, вместо прежних удвоенных наценок. Это значит, что для жителей деревень и посёлков стоимость ТО теперь заметно ближе к базовой, чем раньше.

Авторы Анна Розанова