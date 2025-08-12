Встреча Путина и Трампа
11 августа, 22:00

Хранить или выбросить? Эксперт рассказал, работает ли прошлогодний солнцезащитный крем

Химик Дорохов: Неправильное хранение уничтожает UV-компоненты в креме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artie Medvedev

Летом многие часто покупают солнцезащитные средства, и после окончания сезона встаёт вопрос — можно ли их сохранить до следующего лета и не потеряют ли они эффективность. Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с Life.ru рассказал, можно ли хранить солнцезащитный крем до следующего сезона.

Андрей Дорохов

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА

По словам эксперта, значение «3M» или вовсе отсутствие PAO-символа должно насторожить: такой крем лучше успеть израсходовать сразу и не оставлять до следующего сезона. Однако срок годности — не единственный критерий эффективности средства. Высокие температуры и прямые солнечные лучи могут повлиять на него даже в неизрасходованном флаконе.

«Хранить средство лучше при температуре 15–25 °C: подойдёт закрытый шкаф в спальне или коридоре, где нет резких перепадов температуры. Избегайте мест возле батарей, радиаторов и любых источников тепла — например, в машине в жаркий день температура внутри салона превышает 50 °C, что негативно сказывается на составе и свойствах крема», — предупреждает специалист.

При покупке собеседник Life.ru советует обращать внимание не только на дату изготовления, но и на целостность упаковки. Если флакон герметичен и на тюбике сохранилась пломба, такая продукция в закрытом виде может спокойно дожить до следующего сезона. Спустя год свойства фильтра могут ослабнуть и снизить эффективность на 10–20%, а при неправильном хранении защитные UV-компоненты могут разрушиться полностью.

Признаки того, что крем испортился, легко заметить визуально и на ощупь. Если текстура стала более жидкой или, наоборот, слишком густой, изменился цвет или появился неприятный запах, от продукта лучше отказаться. Такие изменения указывают на бактериальное разложение или окислительные процессы в жирной фазе — использовать такой крем для защиты кожи уже небезопасно.

Врач назвала три самых надёжных способа избежать ожогов жарким летом
Ранее туристам объяснили, как избежать несуществующей «аллергии на море». Среди причин возникновения кожных реакций выделяют следующие факторы: морская вода, содержащая множество солей, минералов и микроорганизмов, пыльца растений, переносимая ветром, ультрафиолетовое излучение, экзотические блюда, включая морепродукты и специи, контакт с морскими обитателями, такими как медузы, а также кремы и средства защиты от загара, содержащие компоненты, способные вызывать аллергию. Для защиты от недуга эксперт рекомендовала использовать проверенные солнцезащитные кремы, после купания тщательно смывать соль пресной водой, носить головной убор и одежду из натуральных тканей.

Ольга Годуненко
