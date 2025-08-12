Хранить или выбросить? Эксперт рассказал, работает ли прошлогодний солнцезащитный крем

Летом многие часто покупают солнцезащитные средства, и после окончания сезона встаёт вопрос — можно ли их сохранить до следующего лета и не потеряют ли они эффективность. Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с Life.ru рассказал, можно ли хранить солнцезащитный крем до следующего сезона.

Обычно производители кремов указывают на упаковке срок годности в закрытом виде — это 2–3 года с даты изготовления. Также на тубе или баночке можно найти PAO-символ, означающий период годности средства после вскрытия упаковки. Значок с маркировкой «6M» или «12M» означает, что крем сохраняет оптимальные защитные свойства после первого использования в течение 6 или 12 месяцев соответственно. Андрей Дорохов Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА

По словам эксперта, значение «3M» или вовсе отсутствие PAO-символа должно насторожить: такой крем лучше успеть израсходовать сразу и не оставлять до следующего сезона. Однако срок годности — не единственный критерий эффективности средства. Высокие температуры и прямые солнечные лучи могут повлиять на него даже в неизрасходованном флаконе.

«Хранить средство лучше при температуре 15–25 °C: подойдёт закрытый шкаф в спальне или коридоре, где нет резких перепадов температуры. Избегайте мест возле батарей, радиаторов и любых источников тепла — например, в машине в жаркий день температура внутри салона превышает 50 °C, что негативно сказывается на составе и свойствах крема», — предупреждает специалист.

При покупке собеседник Life.ru советует обращать внимание не только на дату изготовления, но и на целостность упаковки. Если флакон герметичен и на тюбике сохранилась пломба, такая продукция в закрытом виде может спокойно дожить до следующего сезона. Спустя год свойства фильтра могут ослабнуть и снизить эффективность на 10–20%, а при неправильном хранении защитные UV-компоненты могут разрушиться полностью.

Признаки того, что крем испортился, легко заметить визуально и на ощупь. Если текстура стала более жидкой или, наоборот, слишком густой, изменился цвет или появился неприятный запах, от продукта лучше отказаться. Такие изменения указывают на бактериальное разложение или окислительные процессы в жирной фазе — использовать такой крем для защиты кожи уже небезопасно.