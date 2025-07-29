Врач назвала три самых надёжных способа избежать ожогов жарким летом
Врач Дмитренко: Для защиты от ожогов нужно избегать солнца в пик активности
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Основной профилактикой ожогов летом является планирование своего пребывания на улице таким образом, чтобы не находиться под открытым солнцем в часы, когда оно светит наиболее интенсивно — с 11 до 16 часов. Об этом рассказала врач Екатерина Дмитренко.
«Старайтесь планировать прогулки так, чтобы избегать пребывания на открытом солнце в часы его наибольшей активности. В это время ищите тень, используйте зонтики и периодически охлаждайте кожу водой», — подчеркнула специалист в разговоре с RuNews24.ru.
Эксперт напомнила, что солнечный ожог представляет собой острую воспалительную реакцию кожи на ультрафиолет. Наиболее уязвимыми группами она назвала детей, людей со светлой кожей и хроническими кожными заболеваниями.
Для защиты кожи Дмитренко советует использовать кремы с SPF не ниже 30, которые следует наносить за 15-20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа. Также важно носить лёгкую одежду светлых тонов, широкополые шляпы и солнцезащитные очки.
Иногда ожога избежать не получается и многие предпочитают бороться с поражением кожи с помощью народных методов. Ранее дерматовенеролог объяснила, почему не следует лечить ожоги сметаной, кефиром или маслом: эти средства охлаждают кожу, а боль на время утихает, однако долгосрочного целебного эффекта не будет. На самом деле эти вещества являются хорошей средой для размножения бактерий, что в свою очередь повышает риск заражения повреждённого участка и тормозит процесс заживления.