Врач назвала три самых надёжных способа избежать ожогов жарким летом

Основной профилактикой ожогов летом является планирование своего пребывания на улице таким образом, чтобы не находиться под открытым солнцем в часы, когда оно светит наиболее интенсивно — с 11 до 16 часов. Об этом рассказала врач Екатерина Дмитренко.

«Старайтесь планировать прогулки так, чтобы избегать пребывания на открытом солнце в часы его наибольшей активности. В это время ищите тень, используйте зонтики и периодически охлаждайте кожу водой», — подчеркнула специалист в разговоре с RuNews24.ru.

Эксперт напомнила, что солнечный ожог представляет собой острую воспалительную реакцию кожи на ультрафиолет. Наиболее уязвимыми группами она назвала детей, людей со светлой кожей и хроническими кожными заболеваниями.

Для защиты кожи Дмитренко советует использовать кремы с SPF не ниже 30, которые следует наносить за 15-20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа. Также важно носить лёгкую одежду светлых тонов, широкополые шляпы и солнцезащитные очки.