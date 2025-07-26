Больше никакой сметаны! Россиянам объяснили, как эффективно бороться с ожогами от загара

Для лечения ожогов нельзя использовать сметану, кефир или масло, предупредила россиян врач-терапевт, дерматовенеролог Мария Кызымко. По её словам, народные средства хоть и создают ощущение прохлады и временно облегчают боль, но их применение не приносит долгосрочной пользы. Дело в том, что органические вещества могут служить благоприятной средой для размножения бактерий, которые повысят риск инфицирования повреждённой кожи и замедлят процесс заживления.

Кроме того, жирная консистенция продуктов создаёт плёнку на коже, мешая нормальному теплообмену в процессе восстановления. Эксперт подчеркнула, что при ожоге важно избегать контакта с солнцем до полного восстановления кожи, пить больше воды, делать холодные компрессы для снятия боли и уменьшения воспаления, а также использовать местные препараты с противовоспалительными компонентами, например, с декспантенолом.