Врач объяснил, как один прыщ в «треугольнике смерти» может стоить вам зрения
Врач Андриянова: Выдавливание прыщей в носогубном треугольнике ведёт к слепоте
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Самостоятельное удаление акне в области носогубного треугольника чревато серьёзными осложнениями, вплоть до потери зрения. Об этом предупредила косметолог-дерматолог Ольга Андриянова. По её словам, многие люди пренебрегают опасностью этой анатомически уязвимой зоны.
«Поверхностные вены лица связаны с сосудистым образованием в основании черепа. Из-за особенностей кровоснабжения инфекция из носогубного треугольника может быстро распространиться в головной мозг, вызвав серьёзные осложнения, вплоть до слепоты и некроза», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».
При появлении тревожных симптомов после выдавливания (отёк, покраснение, болезненность, лихорадка, онемение, тошнота, слабость) необходима срочная медицинская помощь: противовоспалительное лечение и устранение инфекции.
Вероятность таких серьёзных последствий невысока, особенно при крепком иммунитете, но важно помнить о риске и избегать самостоятельных манипуляций в этой области. Лучше доверить это квалифицированному специалисту, советует Андриянова.
Для профилактики акне врач рекомендует поддерживать чистоту кожи, использовать средства ухода и очищения, соответствующие типу кожи, вовремя удалять солнцезащитный крем и следить за рационом (избыток сладкого и быстрых углеводов может провоцировать проблемы с кожей).
Перед поездкой на море за неделю-полторы рекомендуется провести ультразвуковую чистку и подобрать солнцезащитное средство, подходящее вашему типу кожи, чтобы предотвратить появление комедонов, подытожила специалист.
А ранее россиянам объяснили, как избежать акне в отпуске. По словам специалиста, высыпания чаще появляются на коже шеи, груди и спины в виде воспалительных папул — «прыщей».