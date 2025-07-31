Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 08:28

Врач объяснил, как один прыщ в «треугольнике смерти» может стоить вам зрения

Врач Андриянова: Выдавливание прыщей в носогубном треугольнике ведёт к слепоте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZephyrMedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZephyrMedia

Самостоятельное удаление акне в области носогубного треугольника чревато серьёзными осложнениями, вплоть до потери зрения. Об этом предупредила косметолог-дерматолог Ольга Андриянова. По её словам, многие люди пренебрегают опасностью этой анатомически уязвимой зоны.

«Поверхностные вены лица связаны с сосудистым образованием в основании черепа. Из-за особенностей кровоснабжения инфекция из носогубного треугольника может быстро распространиться в головной мозг, вызвав серьёзные осложнения, вплоть до слепоты и некроза», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

При появлении тревожных симптомов после выдавливания (отёк, покраснение, болезненность, лихорадка, онемение, тошнота, слабость) необходима срочная медицинская помощь: противовоспалительное лечение и устранение инфекции.

Вероятность таких серьёзных последствий невысока, особенно при крепком иммунитете, но важно помнить о риске и избегать самостоятельных манипуляций в этой области. Лучше доверить это квалифицированному специалисту, советует Андриянова.

Для профилактики акне врач рекомендует поддерживать чистоту кожи, использовать средства ухода и очищения, соответствующие типу кожи, вовремя удалять солнцезащитный крем и следить за рационом (избыток сладкого и быстрых углеводов может провоцировать проблемы с кожей).

Перед поездкой на море за неделю-полторы рекомендуется провести ультразвуковую чистку и подобрать солнцезащитное средство, подходящее вашему типу кожи, чтобы предотвратить появление комедонов, подытожила специалист.

Почему болит голова летом и как это связано с сосудами
Почему болит голова летом и как это связано с сосудами

А ранее россиянам объяснили, как избежать акне в отпуске. По словам специалиста, высыпания чаще появляются на коже шеи, груди и спины в виде воспалительных папул — «прыщей».

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar