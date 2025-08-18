Оберегает кожу: Косметолог объяснила, как избавиться от покраснений на лице

Средства для ухода за кожей, содержащие мелатонин, способны снижать выраженность покраснений на лице. Эксперт также отметила, что кремы с мелатонином могут служить профилактикой фотостарения и образования морщин, поскольку они оберегают кожу от оксидативного стресса, вызываемого ультрафиолетовым излучением (особенно UVA-лучами), загрязнённым воздухом, табачным дымом и светом от электронных устройств. Об этом рассказала врач-косметолог Екатерина Анчикова.

«Мелатонин особенно полезен для кожи, склонной к раздражениям, акне или розацеа. Он необходим тем, кто хочет уменьшить покраснения», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Врач добавила, что мелатонин способствует сохранению коллагена и эластина, предотвращает повреждение ДНК, что в свою очередь уменьшает видимость мелких морщин, повышает упругость и эластичность кожи. Несмотря на то, что мелатонин эффективен и в дневное время, его использование в ночных средствах особенно оправдано, так как он поддерживает естественные процессы восстановления кожи во время сна, усиливая регенерацию и устраняя повреждения, накопленные в течение дня.

Эксперт также отметила, что мелатонин редко используется в косметике самостоятельно; чаще его сочетают с другими антиоксидантами (витаминами С и Е, коэнзимом Q10), увлажняющими компонентами (гиалуроновой кислотой) и регенерирующими веществами (ретинолом, пептидами). Важно понимать, что мелатонин в косметических средствах применяется местно и в малых дозах, поэтому не оказывает гормонального воздействия на организм, в отличие от таблеток с мелатонином, используемых для улучшения сна.

Анчикова уточнила, что средство с мелатонином не заменяет солнцезащитный крем, а дополняет его. Мелатонин защищает от оксидативного стресса, вызванного УФ-лучами, но не является солнцезащитным фильтром. Косметолог добавила, что эффект от использования мелатонина имеет накопительный характер. Заметные улучшения могут проявиться через несколько недель регулярного применения.