Оберегает кожу: Косметолог объяснила, как избавиться от покраснений на лице
Косметолог Анчикова: Крем с мелатонином поможет уменьшить покраснения на лице
Обложка © Freepik
Средства для ухода за кожей, содержащие мелатонин, способны снижать выраженность покраснений на лице. Эксперт также отметила, что кремы с мелатонином могут служить профилактикой фотостарения и образования морщин, поскольку они оберегают кожу от оксидативного стресса, вызываемого ультрафиолетовым излучением (особенно UVA-лучами), загрязнённым воздухом, табачным дымом и светом от электронных устройств. Об этом рассказала врач-косметолог Екатерина Анчикова.
«Мелатонин особенно полезен для кожи, склонной к раздражениям, акне или розацеа. Он необходим тем, кто хочет уменьшить покраснения», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».
Врач добавила, что мелатонин способствует сохранению коллагена и эластина, предотвращает повреждение ДНК, что в свою очередь уменьшает видимость мелких морщин, повышает упругость и эластичность кожи. Несмотря на то, что мелатонин эффективен и в дневное время, его использование в ночных средствах особенно оправдано, так как он поддерживает естественные процессы восстановления кожи во время сна, усиливая регенерацию и устраняя повреждения, накопленные в течение дня.
Эксперт также отметила, что мелатонин редко используется в косметике самостоятельно; чаще его сочетают с другими антиоксидантами (витаминами С и Е, коэнзимом Q10), увлажняющими компонентами (гиалуроновой кислотой) и регенерирующими веществами (ретинолом, пептидами). Важно понимать, что мелатонин в косметических средствах применяется местно и в малых дозах, поэтому не оказывает гормонального воздействия на организм, в отличие от таблеток с мелатонином, используемых для улучшения сна.
Анчикова уточнила, что средство с мелатонином не заменяет солнцезащитный крем, а дополняет его. Мелатонин защищает от оксидативного стресса, вызванного УФ-лучами, но не является солнцезащитным фильтром. Косметолог добавила, что эффект от использования мелатонина имеет накопительный характер. Заметные улучшения могут проявиться через несколько недель регулярного применения.
А ранее Life.ru раскрыл, можно ли использовать прошлогодний солнцезащитный крем. По словам специалиста, значок с маркировкой «6M» или «12M» означает, что продукт сохраняет оптимальные защитные свойства после первого использования в течение 6 или 12 месяцев соответственно.