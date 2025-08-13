Старость заразна! Генетики сделали пугающее открытие

Исследователи из Медицинского колледжа Корейского университета совершили прорыв в понимании биологических причин старения. Они выявили, что ключевым фактором, запускающим процесс увядания организма, является белок HMGB1, который ведёт себя словно вирус, заражая здоровые клетки.

Этот белок всегда присутствует в теле, но в молодом возрасте он остаётся внутри клеток и поддерживает их нормальную работу. С возрастом HMGB1 меняет своё местоположение — выходит наружу и начинает атаковать соседние клетки, провоцируя их потерю способности к делению и снижая функциональность. Такая агрессия запускает лавинообразное распространение старения по всему организму.

Важный нюанс — HMGB1 существует в двух состояниях: активном и неактивном. Эксперименты генетиков на мышах показали, что активный белок способен мгновенно снижать жизнеспособность даже молодых клеток. При этом блокирование «вредоносной» формы у пожилых животных приводило к заметному улучшению состояния тканей.

Учёные предполагают, что процесс старения необязательно происходит постепенно — он может развиваться стремительно и охватывать организм волнами. Осознание роли HMGB1 открывает перспективы для создания инновационных методов, способных замедлить ход времени и продлить молодость.