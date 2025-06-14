Россиянкам рассказали, как за несколько часов продлить молодость лица на 10 лет
Хирург Леликов: Операционный смас-лифтинг поможет сохранить молодость лица
Женщина смотрит в зеркало. Обложка © Шедеврум / Life.ru
С возрастом у большинства женщин, а иногда и у мужчин возникает желание вернуть молодость кожи, восстановить овал лица, подтянуть шею и улучшить контуры. Благо, в современном арсенале косметологии и пластической хирургии есть множество процедур, способных помочь людям, отметил пластический хирург высшей категории Андрей Леликов.
«Если есть ухудшение овала лица, дряблая шея, возрастные проявления, то в этом случае, конечно, целесообразно рассматривать пластическую хирургию, а именно операционный смас-лифтинг, чтобы надолго решить вопрос с молодым лицом», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.
По его словам, со временем кожа теряет эластичность под действием гравитации, происходит атрофия подкожной клетчатки. Также растягивается мышечная маска лица. Однако современная концепция пластической хирургии заключается не только в подтяжке кожи, но и в тонизации мышечной маски лица, что обеспечивает стойкий долгосрочный эффект. После такой операции лицо сохраняет индивидуальность без искажения или перетягивания.
Кандидат медицинских наук рассказал о различных методиках смас-лифтинга: векторном и диплей-лифтинге. Все процедуры выполняются под общей анестезией и длятся 2-5 часов, ещё сутки пациент проводит в стационаре. Реабилитационный период занимает от 7 до 14 дней. Также важен домашний уход — использование качественной увлажняющей косметики для сохранения эффекта на более длительный срок. Таким образом лицо может сохранять молодость до 10 лет.
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