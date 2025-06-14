Россиянкам рассказали, как за несколько часов продлить молодость лица на 10 лет

С возрастом у большинства женщин, а иногда и у мужчин возникает желание вернуть молодость кожи, восстановить овал лица, подтянуть шею и улучшить контуры. Благо, в современном арсенале косметологии и пластической хирургии есть множество процедур, способных помочь людям, отметил пластический хирург высшей категории Андрей Леликов.

«Если есть ухудшение овала лица, дряблая шея, возрастные проявления, то в этом случае, конечно, целесообразно рассматривать пластическую хирургию, а именно операционный смас-лифтинг, чтобы надолго решить вопрос с молодым лицом», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

По его словам, со временем кожа теряет эластичность под действием гравитации, происходит атрофия подкожной клетчатки. Также растягивается мышечная маска лица. Однако современная концепция пластической хирургии заключается не только в подтяжке кожи, но и в тонизации мышечной маски лица, что обеспечивает стойкий долгосрочный эффект. После такой операции лицо сохраняет индивидуальность без искажения или перетягивания.