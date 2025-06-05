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5 июня, 13:23

Косметолог объяснила, почему у женщин появляются залысины и как это остановить

Врач Рябинова: Косметические средства помогут бороться с залысинами у женщин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Волосы для женщины — не просто элемент внешности, а отражение здоровья и уверенности в себе. Однако поредение и залысины становятся частой причиной тревоги. Косметолог-эстетист Наталья Рябинова объяснила, почему это происходит и как справиться с проблемой.

Главные причины

Наиболее распространённый вариант — андрогенетическая алопеция, связанная с наследственностью и гормональным фоном. У женщин волосы обычно истончаются по пробору и на макушке, а не образуют явные проплешины, отметила эксперт.

Вторая причина — диффузное выпадение. Оно возникает из-за стресса, нехватки железа, витамина D, белка или цинка, гормональных изменений (щитовидка, роды, климакс) и строгих диет.

Что делать

При андрогенетической алопеции помогают блокаторы ДГТ (миноксидил, растительные экстракты), лазерные расчёски, коррекция причёски и косметические средства для маскировки. Если проблема связана с внешними факторами, важно восполнить дефициты (анализы на витамины и микроэлементы), наладить питание, снизить стресс с помощью адаптогенов и массажа головы, отказаться от агрессивных укладок.

«Залысины — не приговор, а задача со множеством решений. Главное — действовать системно и не бояться экспериментов», — подчеркнула Рябинова в беседе с «Вечерней Москвой».

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Одним из вариантов неприятного облысения является трихопигментация волос, которую ранее начали активно делать россиянки. По сути, это татуаж на голове, который не приведёт ни к чему хорошему и, возможно, даже оставит даму совсем без волосяного покрова.

Владимир Озеров
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