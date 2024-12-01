Россиянки начали массово замазывать свои залысины с помощью татуажа

В России появился новый тренд. Женщины массово прибегают к процедуре трихопигментации волос или татуажа залысин. Правда, такие изменения к добру не приведут и могут оставить дам без волос.

Принцип процедуры остался таким же. Готовые на всё ради красоты ложатся на кушетку и ждут пока им восполнят пустоты. Правда, такие новинки в бьюти сфере могут привести к алопеции, рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ врач-трихолог Татьяна Малашихина.

В России женщины начали массового делать трихопигментацию волос. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Патологическое выпадение волос может настигнуть женщин из-за недостаточной стерильности при обработке кожи головы перед процедурой. По словам врача, сальные железы на коже головы функционируют гораздо активнее, чем на лице.

Повреждение иглами может нарушить работу желёз, что ведёт к развитию себорейного дерматита. Существует также риск инфекций, которые вызовут отёк, зуд и шелушение. В итоге это может привести к истончению вновь появляющихся волосков на стадии их роста.