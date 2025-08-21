День без макияжа: Дерматолог назвала 5 невероятных изменений после отказа от косметики
Косметолог Мухина: День без макияжа — это перезагрузка для кожи лица и тела
Обложка © freepik
21 августа отмечается Всемирный день без макияжа (No Makeup Dаy). Как в беседе с Life.ru пояснила врач-дерматолог, косметолог Марият Мухина, отказ от косметики — это своего рода перезагрузка для кожи лица и тела.
День без косметики и макияжа устраивают в знак протеста против навязывания женщинам необходимости всё время иметь «товарный вид», постоянно быть обаятельной и привлекательной.
Пользы от такого «экспириенса» довольно много:
- Кожа отдыхает: меньше раздражителей, блокировки пор и потенциальной закупорки.
- Цвет лица улучшается за счёт естественного тона кожи и освещения без декоративной коррекции.
- Важно учитывать психологический эффект: ощущение простоты, снятие давления «идеального образа».
- Развитие навыков принятия себя: привыкание к своему естественному виду может повысить уверенность без зависимости от косметики.
- Возможность заметить любые проблемы кожи: сухость, жирность, покраснения, реакции на продукты ухода, которые можно корректировать.
Фото © freepik
Дерматологи и косметологи рекомендуют устраивать такие дни раз в неделю как минимум и чаще — если кожа устала, раздражена или просто хочется перезагрузки. Это хорошо тренирует привычку видеть себя естественно и ценить уход за кожей без стразов и без штукатурки.
Однако стоит помнить, что в этот день мы всё равно увлажняем и ухаживаем за кожей и пьём достаточно воды, а также используем домашние маски: питаем кожу как наши бабушки — огурцом и овсянкой, используем гипоаллергенные средства ухода, солнцезащитный фактор по необходимости, ухаживаем за глазами.
Кстати, про особенности кожи: часто девушки путают сухой и обезвоженный тип. Однако это принципиально разные типы, каждый из которых нуждается в индивидуально подобранных процедурах. Сухая, к примеру, свидетельствует о дефиците липидов, что часто связано с недостаточной активностью сальных желёз. Для таких случаев рекомендуется тщательный подбор уходовых средств и постоянное насыщение кожи влагой.