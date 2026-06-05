Лукашенко хочет уберечь Белоруссию от «вражьей морды», сохранив мир и покой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Гродно обратил внимание на сложную и напряжённую обстановку в мире и вокруг республики. При этом он подчеркнул, что страна остаётся мирной и спокойной.

«Я смотрю и думаю об одном: как это всё сохранить. Как сделать так, чтобы сюда вражья морда, извините меня, не влезла и всё это не перекрошила, не переломала», — цитирует главу государства агентство БелТА.

Лукашенко также упомянул доклады разведчиков, в которых говорится о предложениях беглых белорусов отправить своих соотечественников воевать на Украину. Президент заявил, что Белоруссия не хочет быть «мясным фаршем» в чужой войне, и призвал сохранить страну и всё созданное за последние десятилетия, чтобы дети и внуки жили на своей земле.

Ранее в МИД России назвали угрозы советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко проявлением «нацистского характера киевского режима». По словам заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, «киевские главари» продемонстрировали себя как «террористы, нацисты, преступники», и он выразил уверенность, что белорусская сторона «фиксирует, понимает и делает правильные выводы».