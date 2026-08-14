Лукашенко назвал «полными дураками» тех, кто ждёт его детей у власти

Александр Лукашенко резко высказался о слухах касательно возможной передачи президентского поста своим детям. В ходе визита в Гомельскую область он назвал подобные домыслы глупостью. По словам белорусского лидера, процесс передачи власти требует серьёзной подготовки и преемственности курса, а не разрушения созданного, как это, по его мнению, происходило в других странах.

«Дураки полные», — охарактеризовал Лукашенко тех, кто ведёт разговоры на эту тему, его слова приводит Telegram-какнл «Пул Первого».

Глава государства подчеркнул критическую важность формирования фундамента для будущего развития страны. Лукашенко также выразил обеспокоенность тем, что отсутствие необходимого задела сегодня может создать серьёзные препятствия для реализации потенциала будущих поколений.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости ускорить внедрение роботизированных технологий в сельском хозяйстве Белоруссии и России. По его словам, обе страны столкнулись с нехваткой работников в аграрной сфере. Лукашенко отметил, что восполнить дефицит кадров только за счёт роста рождаемости в ближайшей перспективе не получится.