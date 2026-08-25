Лукашенко вручил Мантурову орден Дружбы Народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову орден Дружбы Народов и пошутил, что в этой награде есть и политический подтекст, и аванс. Церемония прошла во Дворце Независимости.

Мантурова наградили за большой вклад в развитие торговли, промышленности и военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Россией, а также за укрепление технологического суверенитета Союзного государства. Президент с улыбкой заметил, что теперь Мантуров «никуда не денется» и будет продвигать союзную повестку.

«Я благодарен за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали (по развитию кооперации – ред.) в плане поддержки Белоруссии — по автомобилям и особенно (благодарен – ред.) за самолёт (белорусско-российский проект «Освей» — ред.)», — сказал Лукашенко.

Также Владимир Путин наградил оперную певицу Хиблу Герзмаву орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ об этом был также опубликован 24 августа. Герзмава — солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Этим орденом награждают за выдающиеся достижения в культуре, искусстве, за развитие отечественной культуры и сохранение традиционных ценностей.