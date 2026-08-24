Хозяин «Жигулёвского пива» получил особую награду от Путина

Президент России Владимир Путин наградил президента АО «Жигулёвское пиво» Юрия Сапрунова знаком отличия «За благодеяние». Соответствующий указ опубликован 24 августа на официальном портале правовой информации.

«За активную благотворительную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяние» Сапрунова Юрия Васильевича — президента акционерного общества «Жигулёвское пиво»», — говорится в сообщении.

Знак отличия «За благодеяние» — государственная награда Российской Федерации, учреждённая в 2012 году. Им награждаются граждане за большой вклад в благотворительную деятельность, активную общественную работу, развитие науки, культуры, образования и здравоохранения, а также за укрепление института семьи и брака .

Также Владимир Путин наградил оперную певицу Хиблу Герзмаву орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ об этом был также опубликован 24 августа. Герзмава — солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Этим орденом награждают за выдающиеся достижения в культуре, искусстве, за развитие отечественной культуры и сохранение традиционных ценностей.