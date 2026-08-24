Путин продлил срок службы Бастрыкина до 27 августа 2027 года

Президент России Владимир Путин принял решение оставить Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета ещё на один год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, срок федеральной государственной службы руководителя ведомства продлевается до 27 августа 2027 года. Основанием для такого шага послужила часть 4 статьи 30 профильного закона о Следственном комитете.

В конце августа текущего года главе СК исполняется 73 года. В прошлом году аналогичным решением его полномочия были пролонгированы до 27 августа 2026-го.

Таким образом, Бастрыкин продолжит руководить следственным органом в течение следующего года. Документ вступил в силу с момента его подписания.

Александр Бастрыкин — российский государственный деятель, юрист и учёный, председатель Следственного комитета Российской Федерации с момента его создания как самостоятельного федерального органа в 2011 году. Родился 27 августа 1953 года в Пскове, окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, где впоследствии занимался научной и преподавательской работой. В разные годы работал в органах внутренних дел, органах юстиции, преподавал в высших учебных заведениях, защитил докторскую диссертацию, имеет учёное звание профессора. С 2007 года возглавлял Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, а после его реорганизации — Следственный комитет Российской Федерации. Является автором многочисленных научных публикаций по вопросам уголовного права, криминалистики и правоохранительной деятельности, имеет государственные награды и почётные звания.