Бастрыкин взял на контроль проверку «сектантского» лагеря в Приэльбрусье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о небезопасных восхождениях на Эльбрус.

По данным ведомства, мужчина, не зарегистрированный как гид или индивидуальный предприниматель, мог длительное время организовывать походы без уведомления МЧС и необходимой подготовки участников.

В социальных сетях также сообщалось, что желающих подняться на гору якобы заставляли выполнять тяжёлую физическую работу, ограничивали в передвижении и лишали средств связи. Отмечается, что прежние обращения граждан в компетентные органы не дали результата.

Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Андрею Фишману доложить о её ходе и установленных обстоятельствах.

Как ранее рассказывал Life.ru, туристы пожаловались на лагерь в Приэльбрусье, который они называли «сектой». По словам бывших участников, организатор Игорь Бессонов заманивал людей дешёвыми походами, однако на месте их якобы заставляли тяжело работать, ограничивали в использовании телефонов и подвергали психологическому давлению. Две туристки из Самары также утверждали, что заплатили за восхождение почти 150 тысяч рублей, но покинули лагерь уже на следующий день из-за странных правил и конфликтов с организатором.