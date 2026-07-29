Роковой Эльбрус: 11 человек погибли на горе с начала года, среди жертв — кошка

С начала 2026 года на Эльбрусе погибли 11 человек во время восхождений, ещё 55 туристов пришлось спасать после получения травм. Среди погибших оказалась домашняя кошка, которую группа альпинистов взяла с собой на подъём. Об этом сообщил SHOT.

Погибшие на Эльбрусе. Фото © Telegram / SHOT

Одним из первых серьёзных случаев стал инцидент 28 апреля: пострадавшего альпиниста пришлось эвакуировать с высоты около 5000 метров. В мае спасатели помогли мужчине из Подмосковья, который получил травму ноги на отметке 5200 метров. Спустя несколько дней специалисты почти сутки искали двух туристов, застрявших на большой высоте. Мужчины сильно замёрзли, но в итоге были спасены.

Погибшие на Эльбрусе. Фото © Telegram / SHOT

В конце июня помощь потребовалась группе из четырёх человек — одну из участниц с травмой ноги эвакуировали с высоты 3200 метров. Первый смертельный случай зафиксировали 6 июля. Альпинист сорвался примерно с 5500 метров — до вершины ему оставалось около 150 метров.

Через пять дней погиб 48-летний турист из Малайзии, который находился в составе группы из четырёх человек и запросил помощь во время спуска. 19 июля трагедия произошла с отцом и его 11-летним сыном: оба сорвались с высоты 4000 метров. Ребёнок погиб, а мужчину удалось спасти.

Позже группа из шести туристов из Боснии попала в сложную ситуацию на высоте 5100 метров. Выжить удалось только двум участникам. Вместе с альпинистами на вершину отправилась домашняя кошка Мачика — животное также погибло. Перед подъёмом семья сообщала, что завершила акклиматизацию на высоте 4500 метров и готовится к главному этапу восхождения.

Последний на данный момент случай произошёл 25 июля. Двое альпинистов подали сигнал бедствия с отметки 5300 метров. Спасатели обнаружили тело туриста из Тверской области, второго участника удалось эвакуировать.

Ранее стало известно, почему некоторые альпинисты продолжают восхождение, несмотря на опасность. Стремление достичь вершины может быть связано с психологическим эффектом «незакрытого гештальта». Человек воспринимает завершение подъёма как важную цель, а вынужденную остановку может расценивать как личную неудачу.