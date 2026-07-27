Разбор психолога после трагедий на Эльбрусе: Почему альпинистов манит вершина, даже когда здравый смысл требует возвращения

На вопрос о том, почему люди не останавливаются, я думаю, отвечает именно концепция гештальта. Психика всегда стремится к целостности и завершённости. И само восхождение на определённую высоту воспринимается альпинистом как завершение процесса. Любая остановка на полпути психикой трактуется как неудача, что неминуемо ведет к фрустрации. Плюс у адреналиновых людей, у спортсменов экстремальных видов спорта, есть устойчивое внутреннее убеждение: «Это может случиться с кем угодно, только не со мной» или «Умереть — это вообще не страшно». И эти две установки тоже заставляют альпиниста идти до конца.