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27 июля, 10:15

Разбор психолога после трагедий на Эльбрусе: Почему альпинистов манит вершина, даже когда здравый смысл требует возвращения

Психолог Лысакова: Альпинистов толкает на риск в горах «незакрытый гештальт»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Djem79

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Djem79

Череда трагедий произошла в июле на высочайшей горе Европы. Отец и сын сорвались на высоте около 4200 метров — 11-летний мальчик погиб. Позже при восхождении на Эльбрус погибли пятеро боснийских альпинистов, а на следующий день на горе погиб турист из Ставрополя. Почему покорителей гор так манит вершина, что они зачастую готовы закрыть глаза на погоду и состояние здоровья? На этот вопрос Life.ru ответила психолог Анастасия Лысакова.

На вопрос о том, почему люди не останавливаются, я думаю, отвечает именно концепция гештальта. Психика всегда стремится к целостности и завершённости. И само восхождение на определённую высоту воспринимается альпинистом как завершение процесса. Любая остановка на полпути психикой трактуется как неудача, что неминуемо ведет к фрустрации. Плюс у адреналиновых людей, у спортсменов экстремальных видов спорта, есть устойчивое внутреннее убеждение: «Это может случиться с кем угодно, только не со мной» или «Умереть — это вообще не страшно». И эти две установки тоже заставляют альпиниста идти до конца.

Анастасия Лысакова

Психолог

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Есть и личные мотивы: желание что-то доказать окружающим или прежде всего самому себе. У профессионалов дойти до вершины Эльбруса — это профессиональный вызов. Любители могут пытаться доказать что-то родителям, бывшим супругам или тем, кто в человека не верил, добавила Лысакова.

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Екатерина Хмелева
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