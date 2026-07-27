Спасшийся альпинист назвал неверный прогноз погоды причиной трагедии на Эльбрусе

Трагедия на Эльбрусе произошла из-за резкого ухудшения погодных условий и ошибочного прогноза, а не из-за недостаточной подготовки участников группы. Об этом «Известиям» рассказал один из спасённых боснийских альпинистов Харис Адилович.

По его словам, участники восхождения имели необходимую подготовку, однако реальные условия в горах оказались значительно тяжелее ожидаемых. Уже в начале маршрута один из альпинистов начал сильно замерзать, из-за чего часть группы решила развернуться.

«Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», — сообщил он.

Оставшиеся участники продолжили подъём, но вскоре также отказались от восхождения, когда стало понятно, что наверху ситуация ещё опаснее. Адилович отметил, что у группы не было сопровождающего гида, что также осложнило ситуацию.

Напомним, группа зарегистрированных альпинистов запросила помощь при спуске с Эльбруса 25 июля. Путешественники оказалась на седловине горы на высоте около 5100 метров и не могла самостоятельно продолжить путь. Позднее спасатели обнаружили тела двух участников. Из группы из семи человек выжить смогли только двое. Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике проводит проверку.