Шесть туристов застряли на Эльбрусе на высоте 5100 метров, спасатели в пути

Шесть туристов застряли на Эльбрусе и обратились за помощью. Люди не в состоянии спуститься вниз самостоятельно. Зарегистрированная группа альпинистов сейчас находится на седловине горы на высоте около 5100 метров.

На помощь людям уже направились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Сегодня в 21:21 в ведомство поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5100 метров зарегистрированная группа альпинистов в составе шести человек не в состоянии самостоятельно спуститься и попросила о помощи», — отметили в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии.

Ранее инцидент с туристами произошёл в природном парке «Ергаки». Молния ударила рядом с туристической группой во время похода. Один участник получил ожоги и переломы. Ещё один мужчина пожаловался на боль в груди. Очевидцы рассказали, что разряд попал в дерево неподалёку. От ствола откололся крупный фрагмент. Этот обломок рухнул на человека.