Гид повёл людей в грозу: Молния покалечила туриста во время платного похода в Ергаках

Молния ударила рядом с туристической группой во время коммерческого похода в природном парке «Ергаки». Один из участников получил ожоги и переломы, ещё один пожаловался на боль в груди. Об этом пишет телеграм-канал Kras Mash.

Трёхдневное путешествие начинали около 50 человек. После ухудшения погоды часть участников решила вернуться, однако 24 туриста продолжили маршрут. По словам очевидцев, разряд попал в дерево неподалёку. От ствола откололся крупный фрагмент, который рухнул на мужчину и нанёс ему серьёзные травмы.

Первую помощь пострадавшему оказал сопровождавший группу гид. Позже к месту происшествия прибыли спасатели, которые передали раненого медикам.

Другой участник путешествия рассказал, что после вспышки почувствовал боль в груди. Мужчина находился в Ергаках вместе с супругой и детьми, поэтому теперь вся семья собирается проверить сердце и зрение.

За поездку родственники заплатили 76 тысяч рублей. Туристы считают, что сопровождающий должен был оценить угрозу и не вести группу дальше при приближении грозы. Директор компании признал, что в подобных условиях инструктору следовало переждать непогоду либо полностью завершить маршрут. Сейчас турфирма проводит внутреннюю проверку действий сотрудника.

Ранее российский турист получил травму головы при спуске с перевала Турамис-1 в горах Таджикистана. Из-за снега и дождя спасательный вертолёт долго не мог добраться до группы, поэтому эвакуацию пришлось перенести.