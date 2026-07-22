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Регион
22 июля, 08:12

Пострадавшего в горах Таджикистана россиянина эвакуируют 24 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sun_Shine

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sun_Shine

Россиянина Игоря Байера, который пострадал при спуске с перевала Турамис-1 в горах Таджикистана, вместе с четырьмя другими участниками его группы вывезут вертолётом 24 июля. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

Сейчас туристы находятся на базе на поляне Москвина, на высоте примерно 4200–4300 метров над уровнем моря. Состояние Байера оценивают как стабильное, за ним ведётся наблюдение.

«В целях обеспечения безопасности и транспортировки туристов, включая пострадавшего, была проведена необходимая координация с руководителем туристической группы, и их транспортировка вертолётом с поляны Москвина запланирована на 24 июля 2026 года», — заявили в комитете.

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Незадолго до этого пострадавшему туристу из России уже оказали первую помощь. Спасательный вертолёт не смог вылететь к пострадавшему из-за непогоды. 22-летний Игорь Байер сорвался с высоты, проходя маршрут в районе Памира. Он шёл в составе экспедиции, покорявшей перевалы Ташлык, Шапак и Турамыс. У молодого человека черепно-мозговая травма. Спасатели временно доставили его в лагерь на плато Москвина, где обычно останавливаются путешественники. Сейчас он ждёт полноценную эвакуацию.

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Вероника Бакумченко
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