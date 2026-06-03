«Горы не прощают»: Олимпийский призёр по ски-альпинизму объяснил, почему новички попадают в беду

Серебряный призёр Олимпиады-2026 в дисциплине ски-альпинизм Никита Филиппов дал советы тем, кто только собирается идти в горы. В эксклюзивном интервью Life.ru спортсмен заявил, что главное правило для новичков — не геройствовать и не относиться к маршруту легкомысленно.

По словам Филиппова, горы требуют уважения. Даже если погода кажется хорошей, она может быстро измениться, а безопасное на первый взгляд место — стать опасным.

«Иногда горы пренебрежительного отношения не прощают», — предупредил спортсмен.

Филиппов считает, что многие несчастные случаи происходят из-за переоценки собственных сил. Люди думают, что им всё по плечу, не готовятся к резкой смене условий и в итоге оказываются в ситуации, к которой не были готовы.

Экономить спортсмен не советует прежде всего на снаряжении. Оно должно быть качественным: его можно купить или взять в прокат, но важно, чтобы экипировка не подвела в холоде и сложных условиях.

Новичкам Филиппов рекомендует начинать с маршрутов рядом с домом, если поблизости есть горы. Первый выход лучше делать не в одиночку, а с опытным товарищем или гидом.

И только после такой подготовки, по мнению олимпийского призёра, стоит думать о больших вершинах. В горах важнее не доказать свою смелость, а вернуться домой целым.

Также Филиппов рассказал, как пережил исторический дебют ски-альпинизма, почему его не берёт алкоголь и какую вершину теперь считает главной. Полное интервью со спортсменом читайте в нашем материале.