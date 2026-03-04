Россиянин Филиппов выиграл чемпионат Европы по ски-альпинизму в спринте

Российский спортсмен, серебряный призёр Олимпиады в Милане, Никита Филиппов поднялся на высшую ступень пьедестала на континентальном первенстве. Филиппов финишировал первым в спринтерской гонке на чемпионате Европы по ски-альпинизму. Соревнования проходят в азербайджанском Шахдаге.

Серебро досталось швейцарцу Тома Буссару, бронза — у испанца Ота Феррера Мартинеса.

При этом на чемпионате мира — 2025 Филиппов был седьмым в вертикальной гонке и 25-м в спринте. В январе этого года Филиппов впервые в карьере взял бронзу на этапах Кубка мира во Франции и Испании. А позже стал триумфатором Олимпийских игр — он взял серебро.

Ранее сообщалось, что ски-альпинисту Никите Филиппову назначена выплата от Камчатского края в размере 839 743 рубля за второй место на ОИ. Как сообщили в пресс-службе губернатора, его тренерам положено 419 872 рубля.