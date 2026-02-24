Российский ски-альпинист Никита Филиппов повредил олимпийскую медаль

Российский ски-альпинист Никита Филиппов признался, что случайно повредил серебряную медаль, которую завоевал на Олимпийских Играх в Италии. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

«Есть небольшой скол, потому что уронил её один раз. Но в принципе, хорошая, тяжёлая», — сообщил Филиппов.