24 февраля, 09:40

Российский ски-альпинист Никита Филиппов повредил олимпийскую медаль

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский ски-альпинист Никита Филиппов признался, что случайно повредил серебряную медаль, которую завоевал на Олимпийских Играх в Италии. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

«Есть небольшой скол, потому что уронил её один раз. Но в принципе, хорошая, тяжёлая», — сообщил Филиппов.

Напомним, ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Милане, прибыл в Россию. Он рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады и поблагодарил болельщиков. Филиппову уже назначили выплату от Камчатского края за победу в Италии. По данным властей, размер выплаты спортсмену составит 839 743 рубля, а «на руки» он получит 730 576 рублей. Тренеру (или тренерам), подготовившим Филиппова, положено 419 872 рубля — 365 289 рублей после удержаний.

