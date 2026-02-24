Олимпийский призёр Никита Филиппов вернулся в Россию

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Милане, прибыл в Россиию. Он рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады и поблагодарил болельщиков.

Встреча Филиппова в аэропорту. Видео © Life.ru

«Поддержка была, я почувствовал это. Ну и была там шутка про то, что я сдам на цветмет, но я хочу сказать, что это просто кусок металла, который только напоминает, какие эмоции я подарил и себе, и зрителям, и тем, кто меня поддерживал. Спасибо большое!» — сказал Филиппов.

Альпинист также рассказал, что у него остались смешанные впечатления от Олимпиады из-за организации, так как всё было «разбросано по разным местам». Тем не менее он смог ощутить «дух» мероприятия и остался доволен медалью.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах на жизнь, Филиппов заявил о желании взять два титула чемпиона и поучаствовать в чемпионате Европы. Он также надеется развивать спорт в стране и дальше.

А ранее альпинисту Никите Филиппову назначили выплату от Камчатского края за серебряную медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии. По данным властей, размер выплаты спортсмену составит 839 743 рубля, а «на руки» он получит 730 576 рублей. Тренеру (или тренерам), подготовившим Филиппова, положено 419 872 рубля — 365 289 рублей после удержаний.