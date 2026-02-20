Сумма раскрыта: Филиппову назначили выплату от Камчатского края за серебро Олимпиады

Ски-альпинисту Никите Филиппову назначили выплату от Камчатского края за серебряную медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Солодова.

По данным властей, размер выплаты спортсмену составит 839 743 рубля, а “на руки” он получит 730 576 рублей. Тренеру (или тренерам), подготовившим Филиппова, положено 419 872 рубля — 365 289 рублей после удержаний, уточняет РИА Новости.

Филиппов принёс первую медаль российским спортсменам на нынешней Олимпиаде. После его выступления министр спорта Михаил Дегтярев также заявлял, что атлету присвоят звание заслуженного мастера спорта.