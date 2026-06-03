Счастливые трусы, медведи, рэп и горы: олимпийский призёр Никита Филиппов — о цене серебра

Серебро Олимпиады могло бы стать красивой точкой, но для Никиты Филиппова это скорее запятая. Он уже оказался в истории — представлял ски-альпинизм в момент, когда этот вид спорта впервые вошёл в олимпийскую программу, и сразу поднялся на пьедестал. Но теперь цель стала только выше: не серебро, а золото.

«Дело сделано»

Для многих спортсменов Олимпиада — мечта всей жизни. Для Никиты Филиппова она стала ещё и моментом историческим: ски-альпинизм впервые оказался в олимпийской программе, а российский спортсмен сразу поднялся на пьедестал.

Казалось бы, такое давление может сломать кого угодно. Но сам Филиппов признаётся: ощущения «первопроходца» его не придавили, а наоборот — добавили сил.

«Нет, не давило, вообще об этом не думал. Наоборот, этот факт как-то придавал силы, осознавая уникальность этого события», — рассказал спортсмен Life.ru.

На подиуме в Милане-2026 он стоял в нейтральном статусе. Но в тот момент, по словам Филиппова, мысли были не о флаге и не о формальностях. В голове звучало только одно: всё получилось.

«Наконец-то это свершилось. Я стою на олимпийском пьедестале и дело сделано», — вспоминает он.

Камчатка, медведи и грань замерзания

Филиппов родом из мира, где горы — не красивая картинка для заставки, а настоящая стихия. Камчатка закаляет быстро: там можно встретить медведя, попасть в резкую непогоду и за один выход понять, что в горах главное — не геройство, а уважение к природе.

Спортсмен вспоминает, что на тренировках и походах бывали моменты, когда он оказывался на грани замерзания. Иногда приходилось одному ждать друзей в холоде — не катастрофа, но уже та самая ситуация, где становится понятно: ошибка может дорого стоить.

С медведями Филиппов тоже сталкивался не раз. Особенно весной, когда звери просыпаются и шансы встретить их на Камчатке заметно растут.

Медведи — часть природы, ты их не трогаешь, они тебя не трогают. Если ты не заходишь на их территорию или не претендуешь на их медвежонка, то всё будет нормально Никита Филиппов российский ски-альпинист

Счастливые крепления, трусы и жёсткий рэп

У собеседника Life.ru нет «счастливых лыж». Зато есть любимые крепления — быстрые, проверенные, те самые, которым он доверяет на старте. А ещё есть ритуал, без которого история была бы слишком серьёзной.

«У меня только счастливые трусы есть», — признаётся Филиппов (мы убеждены, что красные — Прим. ред) .

Перед гонкой он не включает один и тот же трек по расписанию, но музыка нужна обязательно. Чаще всего — рэп: русский, американский, жёсткий, заряжающий. Такой, чтобы перед стартом внутри щёлкнул нужный режим.

Гонка, где решает не только сила

Ски-альпинизм часто называют «шахматами на снегу»: здесь важно не просто терпеть и бежать, а мгновенно принимать решения. Когда снять камусы, где рискнуть, как пройти поворот, когда атаковать.

Один из самых ярких эпизодов в карьере Филиппова — чемпионат Европы. Тогда он обошёл двух соперников уже на первом повороте спуска и в итоге стал первым чемпионом Европы.

Сам спортсмен не называет это чистой тактикой. Скорее — техникой, риском и холодной головой.

«Я взял на себя риск и совершил обгон соперников в рамках правил», — объясняет он.

Путь к мечте

После олимпийского серебра у Филиппова не появилось ощущения завершённой истории. Наоборот, главная вершина стала только яснее. Его личный «Эверест» — всё та же Олимпиада, но уже с другим итогом.

«Хочется взять не серебро, а золото. Это моя мечта. Я к ней иду, большая такая и заветная», — говорит спортсмен.

Через 15 лет он видит для себя сразу несколько возможных дорог. Тренер сборной, владелец отеля в горах, человек, который привезёт Кубок мира на Камчатку, — Филиппову близки все три сценария. Но пока уходить из спорта он явно не собирается.

По его словам, хотелось бы бегать ещё лет 20. А уже после 40 — думать о тренерской работе и других целях.

Почему алкоголь не прошёл проверку серебром

Филиппов известен своим жёстким отношением к алкоголю: он не пьёт. После Олимпиады спортсмен всё же попробовал — и, кажется, только укрепился в своей позиции.

Ожидания, признаётся он, не совпали с реальностью. Ни особенного вкуса, ни эффекта, ради которого стоило бы рисковать здоровьем, он не почувствовал.

Меня не взяло, и я был таким же весёлым, как и я трезвый без алкоголя. Поэтому я вообще не понимаю, зачем губить здоровье Никита Филиппов российский ски-альпинист

Что нужно знать тем, кто идёт в горы

Для новичков у олимпийского призёра главный совет простой: не геройствовать. Горы, по словам Филиппова, не прощают пренебрежения. Даже если маршрут кажется безопасным, погода может измениться быстро, а переоценка своих сил часто заканчивается трагедиями.

Экономить он не советует прежде всего на снаряжении. Оно должно быть качественным — купленным или взятым в прокат, но таким, которое не подведёт в холоде и сложных условиях.

Первый маршрут лучше выбирать рядом с домом, если поблизости есть горы. И обязательно идти с опытным товарищем или гидом. Только после этого, считает спортсмен, можно думать о больших вершинах.

Дыхание, гвоздика и зимний режим

После неудачного дня, провала или сильного напряжения Филиппов возвращает себя в норму через дыхание. Его любимая техника — 4–7–8. Она помогает успокоиться, если что-то пошло не по плану или эмоции вышли из-под контроля.

Есть у спортсмена и свои сезонные привычки. Например, в соревновательный период он использует гвоздику или масло гвоздики в самолётах и людных местах. По его словам, это часть личной системы защиты горла и иммунитета, но такие методы не стоит воспринимать как замену врачебным рекомендациям.

Из добавок в зимний сезон Филиппов выделяет цинк, витамины группы B, магний, а также креатин — для скорости и силы. При этом подчёркивает: набор меняется в зависимости от цикла подготовки.

И, кажется, в этом весь Филиппов: немного суеверий, много дисциплины, Камчатка в характере и очень ясная цель впереди. Серебро уже есть. Но главная гонка, по его ощущениям, ещё не закончена.