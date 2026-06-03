Счастливые трусы, медведи, рэп и горы: олимпийский призёр Никита Филиппов — о цене серебра
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В эксклюзивном интервью Life.ru серебряный призёр Олимпиады-2026 Никита Филиппов рассказал, как пережил исторический дебют ски-альпинизма, почему его не берёт алкоголь, зачем жуёт гвоздику в сезон и какую вершину теперь считает главной.
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Серебро Олимпиады могло бы стать красивой точкой, но для Никиты Филиппова это скорее запятая. Он уже оказался в истории — представлял ски-альпинизм в момент, когда этот вид спорта впервые вошёл в олимпийскую программу, и сразу поднялся на пьедестал. Но теперь цель стала только выше: не серебро, а золото.
«Дело сделано»
Для многих спортсменов Олимпиада — мечта всей жизни. Для Никиты Филиппова она стала ещё и моментом историческим: ски-альпинизм впервые оказался в олимпийской программе, а российский спортсмен сразу поднялся на пьедестал.
Казалось бы, такое давление может сломать кого угодно. Но сам Филиппов признаётся: ощущения «первопроходца» его не придавили, а наоборот — добавили сил.
«Нет, не давило, вообще об этом не думал. Наоборот, этот факт как-то придавал силы, осознавая уникальность этого события», — рассказал спортсмен Life.ru.
На подиуме в Милане-2026 он стоял в нейтральном статусе. Но в тот момент, по словам Филиппова, мысли были не о флаге и не о формальностях. В голове звучало только одно: всё получилось.
«Наконец-то это свершилось. Я стою на олимпийском пьедестале и дело сделано», — вспоминает он.
Камчатка, медведи и грань замерзания
Филиппов родом из мира, где горы — не красивая картинка для заставки, а настоящая стихия. Камчатка закаляет быстро: там можно встретить медведя, попасть в резкую непогоду и за один выход понять, что в горах главное — не геройство, а уважение к природе.
Спортсмен вспоминает, что на тренировках и походах бывали моменты, когда он оказывался на грани замерзания. Иногда приходилось одному ждать друзей в холоде — не катастрофа, но уже та самая ситуация, где становится понятно: ошибка может дорого стоить.
С медведями Филиппов тоже сталкивался не раз. Особенно весной, когда звери просыпаются и шансы встретить их на Камчатке заметно растут.
Медведи — часть природы, ты их не трогаешь, они тебя не трогают. Если ты не заходишь на их территорию или не претендуешь на их медвежонка, то всё будет нормально
Счастливые крепления, трусы и жёсткий рэп
У собеседника Life.ru нет «счастливых лыж». Зато есть любимые крепления — быстрые, проверенные, те самые, которым он доверяет на старте. А ещё есть ритуал, без которого история была бы слишком серьёзной.
«У меня только счастливые трусы есть», — признаётся Филиппов (мы убеждены, что красные — Прим. ред) .
Перед гонкой он не включает один и тот же трек по расписанию, но музыка нужна обязательно. Чаще всего — рэп: русский, американский, жёсткий, заряжающий. Такой, чтобы перед стартом внутри щёлкнул нужный режим.
Гонка, где решает не только сила
Ски-альпинизм часто называют «шахматами на снегу»: здесь важно не просто терпеть и бежать, а мгновенно принимать решения. Когда снять камусы, где рискнуть, как пройти поворот, когда атаковать.
Один из самых ярких эпизодов в карьере Филиппова — чемпионат Европы. Тогда он обошёл двух соперников уже на первом повороте спуска и в итоге стал первым чемпионом Европы.
Сам спортсмен не называет это чистой тактикой. Скорее — техникой, риском и холодной головой.
«Я взял на себя риск и совершил обгон соперников в рамках правил», — объясняет он.
Путь к мечте
После олимпийского серебра у Филиппова не появилось ощущения завершённой истории. Наоборот, главная вершина стала только яснее. Его личный «Эверест» — всё та же Олимпиада, но уже с другим итогом.
«Хочется взять не серебро, а золото. Это моя мечта. Я к ней иду, большая такая и заветная», — говорит спортсмен.
Через 15 лет он видит для себя сразу несколько возможных дорог. Тренер сборной, владелец отеля в горах, человек, который привезёт Кубок мира на Камчатку, — Филиппову близки все три сценария. Но пока уходить из спорта он явно не собирается.
По его словам, хотелось бы бегать ещё лет 20. А уже после 40 — думать о тренерской работе и других целях.
Почему алкоголь не прошёл проверку серебром
Филиппов известен своим жёстким отношением к алкоголю: он не пьёт. После Олимпиады спортсмен всё же попробовал — и, кажется, только укрепился в своей позиции.
Ожидания, признаётся он, не совпали с реальностью. Ни особенного вкуса, ни эффекта, ради которого стоило бы рисковать здоровьем, он не почувствовал.
Меня не взяло, и я был таким же весёлым, как и я трезвый без алкоголя. Поэтому я вообще не понимаю, зачем губить здоровье
Что нужно знать тем, кто идёт в горы
Для новичков у олимпийского призёра главный совет простой: не геройствовать. Горы, по словам Филиппова, не прощают пренебрежения. Даже если маршрут кажется безопасным, погода может измениться быстро, а переоценка своих сил часто заканчивается трагедиями.
Экономить он не советует прежде всего на снаряжении. Оно должно быть качественным — купленным или взятым в прокат, но таким, которое не подведёт в холоде и сложных условиях.
Первый маршрут лучше выбирать рядом с домом, если поблизости есть горы. И обязательно идти с опытным товарищем или гидом. Только после этого, считает спортсмен, можно думать о больших вершинах.
Дыхание, гвоздика и зимний режим
После неудачного дня, провала или сильного напряжения Филиппов возвращает себя в норму через дыхание. Его любимая техника — 4–7–8. Она помогает успокоиться, если что-то пошло не по плану или эмоции вышли из-под контроля.
Есть у спортсмена и свои сезонные привычки. Например, в соревновательный период он использует гвоздику или масло гвоздики в самолётах и людных местах. По его словам, это часть личной системы защиты горла и иммунитета, но такие методы не стоит воспринимать как замену врачебным рекомендациям.
Из добавок в зимний сезон Филиппов выделяет цинк, витамины группы B, магний, а также креатин — для скорости и силы. При этом подчёркивает: набор меняется в зависимости от цикла подготовки.
И, кажется, в этом весь Филиппов: немного суеверий, много дисциплины, Камчатка в характере и очень ясная цель впереди. Серебро уже есть. Но главная гонка, по его ощущениям, ещё не закончена.
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