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25 июля, 23:57

На Эльбрусе нашли погибшими двух туристов из пропавшей группы

Эльбрус. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgenySHCH

Эльбрус. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgenySHCH

Спасатели обнаружили тела двух альпинистов на горе Эльбрус. Сотрудники МЧС нашли погибших на высоте 5100 метров в 01:30 ночи 26 июля. Сотрудники эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России продолжают поиски остальных четырёх членов тургруппы.

В операции участвуют восемь спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии. Сейчас сотрудники уточняют все детали происшествия.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, оба погибших являются иностранцами. Предварительно, они из Боснии и Герцеговины.

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Ранее зарегистрированная группа из шести туристов обратилась за помощью. Люди не могли самостоятельно спуститься с горы и подали сигнал бедствия. Сообщение поступило спасателям вечером. На тот момент альпинисты находились на седловине Эльбруса.

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Лия Мурадьян
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