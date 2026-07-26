МЧС сняли с Эльбруса тульского альпиниста, напарник из Ставрополя погиб
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Сотрудники МЧС сняли с горы альпиниста из Тулы. Мужчина запросил помощь во время восхождения на Эльбрус днём 26 июля. Представители регионального ведомства подтвердили гибель второго альпиниста.
«По состоянию на 20:30 мск спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста на поляну Азау, в медицинской помощи не нуждается», — отметили в МЧС Кабардино-Балкарии.
В операции участвовали специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Они планируют спустить тело погибшего напарника 27 июля.
За последние сутки это уже второй случай с туристами на горе. Днём 26 июля вторая группа запросила помощь на седловине Эльбруса. Высота там составляет 5,3 тысячи метров, рядом находится хижина Red Fox. Двое мужчин из Ставропольского края и Тульской области заранее зарегистрировали свой маршрут. В прокуратуре Кабардино-Балкарии уточнили детали. Погибший мужчина поднимался на гору со стороны урочища Джилы-Су. Его тело нашли волонтёры. До этого на Эльбрусе погибли боснийские альпинисты.
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