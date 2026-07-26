МЧС сняли с Эльбруса тульского альпиниста, напарник из Ставрополя погиб

За последние сутки это уже второй случай с туристами на горе. Днём 26 июля вторая группа запросила помощь на седловине Эльбруса. Высота там составляет 5,3 тысячи метров, рядом находится хижина Red Fox. Двое мужчин из Ставропольского края и Тульской области заранее зарегистрировали свой маршрут. В прокуратуре Кабардино-Балкарии уточнили детали. Погибший мужчина поднимался на гору со стороны урочища Джилы-Су. Его тело нашли волонтёры. До этого на Эльбрусе погибли боснийские альпинисты.