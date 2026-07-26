Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели альпинистов на Эльбрусе
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после гибели иностранцев при восхождении на Эльбрус. О поручении председателя Следственного комитета сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».
«Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике А.М. Фишману возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Группа из семи человек поднималась на вершину без гида. Один из иностранных туристов сумел спуститься и рассказал, что двум его спутникам стало плохо на высоте около 5100 метров.
Спасатели обнаружили погибших, однако забрать тела пока не позволяет ухудшившаяся погода. Позднее ещё одного участника нашли живым, поиски троих продолжаются.
Ранее шесть зарегистрированных альпинистов запросили помощь при спуске с Эльбруса. Группа оказалась на седловине горы на высоте около 5100 метров и не могла самостоятельно продолжить путь. Позднее спасатели обнаружили тела двух участников. Погибших нашли примерно в 01:30 на той же высоте.
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