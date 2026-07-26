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26 июля, 09:28

Пропавшие боснийские альпинисты поднялись на Эльбрус без гида

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /emerald_media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /emerald_media

Группа иностранных альпинистов, попавшая в чрезвычайную ситуацию на Эльбрусе, начала восхождение без сопровождения профессионального гида. Двое выживших участников не получили серьёзных травм. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

«Группа альпинистов из семи человек пошла на восхождение без сопровождения гида», — сказал он.

После происшествия Следственный комитет начал доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии контролирует действия правоохранительных органов на месте. Двух альпинистов, которых удалось найти живыми, осмотрели медики. В региональном Минздраве сообщили ТАСС, что госпитализация им не потребовалась. Специалисты оказали пострадавшим помощь непосредственно на территории курорта. Полученные ими травмы оказались незначительными.

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Ранее спасательную операцию на Эльбрусе усилили после исчезновения группы иностранных альпинистов. К поискам привлекли 16 специалистов. В состав расширенной группы вошли сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, центра «Лидер» МЧС России и спасатели «Кавказ.РФ».

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Милена Скрипальщикова
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