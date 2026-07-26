Пропавшие боснийские альпинисты поднялись на Эльбрус без гида

Группа иностранных альпинистов, попавшая в чрезвычайную ситуацию на Эльбрусе, начала восхождение без сопровождения профессионального гида. Двое выживших участников не получили серьёзных травм. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

«Группа альпинистов из семи человек пошла на восхождение без сопровождения гида», — сказал он.

После происшествия Следственный комитет начал доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии контролирует действия правоохранительных органов на месте. Двух альпинистов, которых удалось найти живыми, осмотрели медики. В региональном Минздраве сообщили ТАСС, что госпитализация им не потребовалась. Специалисты оказали пострадавшим помощь непосредственно на территории курорта. Полученные ими травмы оказались незначительными.

Ранее спасательную операцию на Эльбрусе усилили после исчезновения группы иностранных альпинистов. К поискам привлекли 16 специалистов. В состав расширенной группы вошли сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, центра «Лидер» МЧС России и спасатели «Кавказ.РФ».