На поиски пропавших иностранных альпинистов на Эльбрусе бросили новые силы

На Эльбрусе расширили поисковую операцию после исчезновения группы иностранных альпинистов. Количество спасателей, участвующих в работах, увеличили до 16 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на 10:00 мск усилена группировка спасателей для поиска пропавших альпинистов горе Эльбрус. К поисковым работам привлечены 16 человек», — говорится в сообщении. В группировку входят спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, центра «Лидер» МЧС России и «Кавказ.РФ».

Ранее сообщалось, что эвакуацию тел двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины с Эльбруса пришлось отложить из-за сложных погодных условий. Погибшие находятся на высоте около 5 350 метров, куда спасателям пока не удаётся безопасно добраться для проведения работ.