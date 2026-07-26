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Регион
26 июля, 08:31

На поиски пропавших иностранных альпинистов на Эльбрусе бросили новые силы

Обложка © ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике

Обложка © ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике

На Эльбрусе расширили поисковую операцию после исчезновения группы иностранных альпинистов. Количество спасателей, участвующих в работах, увеличили до 16 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на 10:00 мск усилена группировка спасателей для поиска пропавших альпинистов горе Эльбрус. К поисковым работам привлечены 16 человек», — говорится в сообщении. В группировку входят спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, центра «Лидер» МЧС России и «Кавказ.РФ».

Спасатели нашли тела пяти боснийских альпинистов на горе Эльбрус
Спасатели нашли тела пяти боснийских альпинистов на горе Эльбрус

Ранее сообщалось, что эвакуацию тел двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины с Эльбруса пришлось отложить из-за сложных погодных условий. Погибшие находятся на высоте около 5 350 метров, куда спасателям пока не удаётся безопасно добраться для проведения работ.

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Милена Скрипальщикова
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