В плену у Эльбруса: Тела двух погибших альпинистов не могут снять со склона

Спасатели пока не могут эвакуировать с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Работы откладываются из-за погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«Спасатели МЧС России спасли двоих альпинистов, эвакуировали их вниз и передали медицинским работникам», — говорится в сообщении.

Провести эвакуацию сейчас невозможно из-за неблагоприятной погоды. Они находятся на высоте 5 350 метров. Тем временем спасательная операция продолжается. Сотрудники МЧС ведут поиски ещё трёх альпинистов, местонахождение которых пока не установлено.