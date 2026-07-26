В плену у Эльбруса: Тела двух погибших альпинистов не могут снять со склона
МЧС: Тела двух погибших альпинистов пока не эвакуировали с Эльбруса
Обложка © VK / МЧС КБР
Спасатели пока не могут эвакуировать с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Работы откладываются из-за погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
«Спасатели МЧС России спасли двоих альпинистов, эвакуировали их вниз и передали медицинским работникам», — говорится в сообщении.
Провести эвакуацию сейчас невозможно из-за неблагоприятной погоды. Они находятся на высоте 5 350 метров. Тем временем спасательная операция продолжается. Сотрудники МЧС ведут поиски ещё трёх альпинистов, местонахождение которых пока не установлено.
Ранее группа из шести зарегистрированных альпинистов запросила помощь на Эльбрусе, поскольку самостоятельно продолжить спуск уже не могла. Туристы находились на седловине горы на высоте около 5 100 метров. Позже сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух участников группы. Погибших нашли около 01:30 на высоте 5 100 метров.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.