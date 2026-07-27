На Эльбрусе найдены тела троих пропавших боснийских альпинистов

Спасатели обнаружили тела боснийских альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

«Тела иностранцев нашли, сейчас их готовят к спуску», — приводит сообщение РИА «Новости».

Группа из семи человек начала подъём 26 июля. В какой-то момент один участник самостоятельно вернулся на базу и рассказал о критической ситуации на маршруте: двум его товарищам стало плохо на отметке 5,1 тысячи метров.

Прибывшие на место спасатели обнаружили их без признаков жизни. Тела эвакуировали. Позднее живым нашли ещё одного члена команды.

Поиски троих оставшихся приостанавливали из-за резкого ухудшения метеоусловий. Утром в понедельник операция возобновилась, что в итоге позволило установить местонахождение последних пропавших.

В правоохранительных органах республики ранее уточняли: по предварительным сведениям, погибшие прибыли из Боснии и Герцеговины. Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, выясняя обстоятельства произошедшего.