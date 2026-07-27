На Эльбрусе завершена эвакуация тел погибших боснийских альпинистов

Спасатели МЧС завершили поисковую операцию на горе Эльбрус и эвакуировали тела четверых погибших. Об этом сообщили в управлении ведомства по Кабардино-Балкарии.

Спуск погибших боснийских альпинистов с Эльбруса. Видео © МЧС России

Работы закончились в 16:30 по московскому времени. Среди жертв оказались трое граждан Боснии и Герцеговины, а также альпинист из Краснодарского края. Их останки спустили со склона и передали правоохранителям на поляне Азау.

Трагедия разыгралась 25 июля. Группа из семи человек начала восхождение, но одному участнику пришлось вернуться вниз. Именно он рассказал, что двум его товарищам стало плохо на высоте 5,1 тыс. метров. Позднее выяснилось, что они не выжили.

Поисковым отрядам удалось обнаружить четверых погибших. Ещё двоих членов команды нашли живыми и оказали им помощь. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Ход проверки координирует прокуратура Кабардино-Балкарии.

Вечером 25 июля группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины, совершавшая восхождение на Эльбрус без гида, попала в зону резкого ухудшения погоды на высоте около 5100 метров. В условиях сильной метели и шквалистого ветра туристы сбились с маршрута, в результате чего погибли пять человек. Двоим участникам удалось выжить: один из них самостоятельно спустился и вызвал спасателей, второго нашли в ходе поисковой операции. Тела всех погибших были обнаружены, их спуск осложнялся погодными условиями.