Погибшие на Эльбрусе боснийские альпинисты взяли с собой в путешествие кошку

Трагедия на Эльбрусе, унёсшая жизни пяти альпинистов из Боснии и Герцеговины, получила широкий резонанс из-за истории супругов Альмы и Дениса Окановичей. Пара, возглавлявшая группу в соцсетях «Трио фантастико», решилась на восхождение на высочайшую точку Европы вместе со своим питомцем — кошкой по кличке Мачика, которая также погибла в ходе экспедиции.

«Мы успешно завершили акклиматизационный подъем на 4500 метров. Сегодня вечером в 01:00 мы отправляемся на главный подъём. Скрестите пальцы — впереди самая большая проблема... Мачика движется к самой высокой вершине Европы», — написали Окановичи 24 июля.

Последнее сообщение от группы альпинистов из Зеницы пришло в субботу, 25 июля. Попав в снежную ловушку на высоте 5100 метров, семеро смельчаков столкнулись с беспощадной стихией. Выжить удалось только двоим — Харису Адиловичу и Кемалю Видимличу. Пятеро их товарищей — Мелиха Чаушевич, Альма и Денис Оканович, Альмир Кривдич и Нермин Талам — не вернулись с горы. Погибшие были тесно связаны с горно-спасательной службой и альпинистским сообществом. Также остаётся неясной судьба кошки Мачики, которая была с группой.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела боснийских альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус. Поиски троих оставшихся приостанавливали из-за резкого ухудшения метеоусловий.