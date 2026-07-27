Сатурн и Козерог влекут в горы: Астролог раскрыла, какие альпинисты подвержены влиянию Эльбруса
Таролог Бабаева: Эльбрус обнажает суть человека, показывая его истинные слабости
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
После череды трагедий на Эльбрусе Life.ru узнал у астролога, таролога Юлии Бабаевой, каких людей влечёт самая высокая гора Европы и кто проявляет там свою силу и свои слабости. По словам эксперта, притяжение альпинистов к Эльбрусу объясняется влиянием Сатурна и знака Козерог.
У людей, которые занимаются альпинизмом, в основном ярко выражен канал сатурнианской, козерожьей энергии. И гора Эльбрус является символом Сатурна и Козерога, поэтому альпинисты часто подсознательно связывают восхождение с символикой своей зодиакальной карты. У таких людей в натальной карте много аспектов и показателей, находящихся в Козероге или в сатурнианской энергии. Для них Эльбрус — это мощнейшее место силы с астрологической точки зрения.
Планета Сатурн в астрологии отвечает за ограничения, дисциплину, ответственность и достижение целей через преодоление препятствий. Таким образом альпинисты прорабатывают свои действия, чтобы превратить жёсткую энергию в мудрость, внутреннюю силу и опору, позволяя личности трансформироваться. По словам Бабаевой, восхождение на Эльбрус — это буквальная проработка ярко выраженного канала Сатурна.
Если смотреть шире, то Эльбрус — это центр сакрального мира, некая ось, соединяющая небо и землю. Эта гора является местом силы, где каждый человек может столкнуться со своей теневой стороной и выйти после восхождения обновлённым, обретя новый уровень внутренней энергии и веры в себя. Многие переоценивают свои возможности, поэтому символика Эльбруса — это не только о достижениях, но и о внутреннем переосмыслении.
По словам астролога, Эльбрус обнажает суть человека, показывая его истинные возможности, силы и слабости. Для каждого альпиниста это путь к пониманию себя и посвящение восхождения чему-то важному.
Напомним, череда трагедий произошла в июле на высочайшей горе Европы. Отец и сын сорвались на высоте около 4200 метров — 11-летний мальчик погиб. Позже при восхождении на Эльбрус погибли пятеро боснийских альпинистов, а на следующий день на горе погиб турист из Ставрополя.
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