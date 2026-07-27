Сатурн и Козерог влекут в горы: Астролог раскрыла, какие альпинисты подвержены влиянию Эльбруса

Если смотреть шире, то Эльбрус — это центр сакрального мира, некая ось, соединяющая небо и землю. Эта гора является местом силы, где каждый человек может столкнуться со своей теневой стороной и выйти после восхождения обновлённым, обретя новый уровень внутренней энергии и веры в себя. Многие переоценивают свои возможности, поэтому символика Эльбруса — это не только о достижениях, но и о внутреннем переосмыслении.