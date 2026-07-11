Погибший на Эльбрусе турист оказался малайзийцем, его тело эвакуировали

Погибшим при восхождении на Эльбрус туристом оказался гражданин Малайзии, его тело спущено вниз. Подробности привели в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Сигнал с просьбой о помощи поступил от группы из четырёх незарегистрированных альпинистов, спускавшихся с вершины на высоте 4,9 тысячи метров. 48-летний иностранец скончался прямо во время спуска. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали тело погибшего на поляну Азау, где передали его следственно-оперативной группе.

Напомним, ранее в Кабардино-Балкарии мужчине стало плохо на обратном пути после восхождения на Эльбрус, и он скончался прямо на склоне. Пока неизвестно, что послужило причиной смерти, по данным СК РФ по региону, он внезапно ощутил резкое ухудшение самочувствия. Остальным членам команды ничего не угрожает. В настоящее время силами спасательных подразделений ведутся работы по эвакуации тела погибшего вниз. Следственные органы инициировали доследственную проверку всех обстоятельств произошедшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу.