Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 13:58

Новосибирец-велосипедист после семи переломов поднялся на Эльбрус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maryana Kankul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maryana Kankul

23-летний велопутешественник из Новосибирска Клим Калужских уже полтора года колесит по России. Свой маршрут он начал в январе 2025 года, проехав уже более 50 регионов. Однако 18 мая на Алтае его путешествие едва не прервало серьёзное ДТП.

«Я получил семь переломов рёбер, оскольчатый перелом ключицы, переломы лопатки и пальца», — рассказал Клим в беседе с kp.ru.

Неделю он провёл в реанимации, затем друзья перевезли парня в Новосибирск на операцию. От смерти его спас аккордеон, который всегда путешествовал с ним: инструмент разлетелся в щепки, но принял на себя главный удар и смягчил травму.

После выписки путешественник взял лёгкую балалайку вместо разбитого аккордеона и продолжил путь. Восстанавливаясь, он не лежал без дела — приседал, ходил по лестницам и много читал. Почти все кости уже срослись, кроме ключицы.

Несмотря на травмы, Клим добрался до Кавказа и поднялся на Эльбрус до высоты 3900 метров, а в планах у него покорить рубеж в пять тысяч. Сам он признаётся, что дорога стала для него домом, возвращаться к обычной жизни не хочет. Впереди — велопутешествие на юг России с главной целью: дарить людям улыбки и проверять на прочность свой организм.

Поднял флаг России на «крышу» Европы: Итальянский журналист попросил о паспорте РФ с вершины Эльбруса
Поднял флаг России на «крышу» Европы: Итальянский журналист попросил о паспорте РФ с вершины Эльбруса

Ранее безногий альпинист Рустам Набиев, ставший первым в истории человеком, покорившим Эверест исключительно на руках, вернулся в Россию, и в аэропорту Уфы его встретили сотни людей, включая родственников. Перед экспедицией он настолько серьёзно оценивал риск, что оставил завещание, а теперь его встречали как национального героя. Несмотря на тяжёлую травму, до восхождения на Эверест Рустам Набиев уже покорил Эльбрус, Манаслу, Аконкагуа, Арарат, Казбек и Килиманджаро.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar