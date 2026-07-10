Новосибирец-велосипедист после семи переломов поднялся на Эльбрус

23-летний велопутешественник из Новосибирска Клим Калужских уже полтора года колесит по России. Свой маршрут он начал в январе 2025 года, проехав уже более 50 регионов. Однако 18 мая на Алтае его путешествие едва не прервало серьёзное ДТП.

«Я получил семь переломов рёбер, оскольчатый перелом ключицы, переломы лопатки и пальца», — рассказал Клим в беседе с kp.ru.

Неделю он провёл в реанимации, затем друзья перевезли парня в Новосибирск на операцию. От смерти его спас аккордеон, который всегда путешествовал с ним: инструмент разлетелся в щепки, но принял на себя главный удар и смягчил травму.

После выписки путешественник взял лёгкую балалайку вместо разбитого аккордеона и продолжил путь. Восстанавливаясь, он не лежал без дела — приседал, ходил по лестницам и много читал. Почти все кости уже срослись, кроме ключицы.

Несмотря на травмы, Клим добрался до Кавказа и поднялся на Эльбрус до высоты 3900 метров, а в планах у него покорить рубеж в пять тысяч. Сам он признаётся, что дорога стала для него домом, возвращаться к обычной жизни не хочет. Впереди — велопутешествие на юг России с главной целью: дарить людям улыбки и проверять на прочность свой организм.