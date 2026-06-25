Независимый итальянский журналист Велимир Томович совершил восхождение на высочайшую точку России и Европы — Эльбрус. На отметке 5 642 метра он развернул флаги своей родины и России, на фоне которых записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Видео есть в распоряжении ТАСС.

Репортёр подчеркнул, что не является профессиональным альпинистом. Сложнейший подъём он посвятил дружбе и сотрудничеству между Москвой и Римом. Томович признался, что разделяет российские духовные, национальные и традиционные ценности.

«Я уважаю культуру России и людей, живущих в ней, я обрёл здесь множество друзей, в том числе благодаря Всемирному фестивалю молодёжи. Именно поэтому отсюда, с «крыши» Европы, я прошу Вас оказать мне честь, предоставить мне российское гражданство», — заявил он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

В беседе с корреспондентом ТАСС репортёр рассказал, что восхождению предшествовала серьёзная многодневная подготовка. Программа включала поход на гору Чегет и выходы из лагеря на высоте 3 800 метров до скал Пастухова. Было действительно тяжело: температура опускалась до минус 15 градусов.

Томович имеет многолетний опыт независимой журналистики. Он был учеником известного публициста Джульетто Кьезы, участвовал во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, а осенью планирует посетить аналогичный форум в Екатеринбурге.

Ранее покинувший Россию журналист Александр Плющев* в интервью Станиславу Кучеру* признался, что хотел бы вернуться. Он признал, в мире мало кто может соперничать с родной страной по удобству проживания, но от возвращения его удерживает страх за свою безопасность.

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