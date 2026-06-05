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Регион
5 июня, 18:18

Сбежавший в Европу журналист Плющев* признался, что мечтает вернуться в Москву

Обложка © URA.RU/TASS/Aleksandr Mamaev

Обложка © URA.RU/TASS/Aleksandr Mamaev

Уехавший из России журналист Александр Плющев*, внесённый Минюстом в реестр иноагентов, признался, что хотел бы вернуться в страну. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру* на YouTube.

«Хочется ли вернуться? Конечно, хочется. Кому не хочется? Помру ли я от тоски без Лианозово, где я жил в последнее время? Вряд ли, тоже не помру. Как-то за четыре года не помер и даже ни разу не взвыл», — заявил Плющев*.

При этом он подчеркнул, что вернулся бы в Россию, если бы не опасался за свою безопасность. На вопрос Кучера* о том, в какой стране журналист предпочёл бы жить, тот ответил, что Россия занимает «верхнее место».

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Ранее МВД России объявило в розыск Плющева*, внесённого в реестр иноагентов. В базе ведомства указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако какая именно статья имеется в виду, не уточняется. Тем временем Минюст России внёс в реестр иностранных агентов журналистов-расследователей Михаила Маглова* и Виталия Солдатских*, а также бывшего сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука* и активистку Татьяну Фролову**.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Виталий Приходько
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