31 мая, 17:03

Суд оштрафовал солиста «Порнофильмов» Котлярова* за нарушения иноагента

Владимир Котляров*. Обложка © Соцсети группы «Порнофильмы»

Таганский районный суд Москвы назначил административный штраф лидеру группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову*. Решение вынесено за нарушение порядка деятельности иноагента, передаёт ТАСС.

Как установлено в суде, с октября 2025 года по январь 2026-го музыкант разместил в своём Telegram-канале четыре публикации без обязательной маркировки, подтверждающей статус иноагента.

С вокалиста «Порнофильмов» Котлярова * взыскали штрафы за дискредитацию ВС РФ

Напомним, Владимир Котляров*, известный поддержкой Украины, продолжает вести предпринимательскую деятельность в России — подтверждением служит подача от его имени документов в Социальный фонд в августе, а для сохранения статуса ИП законодательство позволяет дистанционную отчётность, поэтому формально его хозяйственная активность в стране остаётся действующей. Позднее, однако, выяснилось, что ФНС заблокировала счета музыканта, а приставы принудительно взыскали с него два штрафа, назначенные судом за дискредитацию ВС РФ, которые он получил в июне и сентябре 2024 года.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Анастасия Никонорова
