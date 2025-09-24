Беглый солист «Порнофильмов» продолжает вести бизнес в России
Солист группы Порнофильмы Владимир Котляров* сохранил в России статус ИП
Владимир Котляров*. Обложка © Соцсети группы «Порнофильмы»
Солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров*, известный своей поддержкой Украины, продолжает вести предпринимательскую деятельность в России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы.
Исполнитель не прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и 13 августа подал необходимые сведения о регистрации в Социальном фонде России в налоговую инспекцию. Для сохранения статуса законодательство страны требует регулярной сдачи отчётности и подачи деклараций, что может осуществляться дистанционно, через доверенное лицо или с использованием электронной цифровой подписи.
Ранее стало известно, что статус индивидуального предпринимателя в России сохранила и народная артистка Алла Пугачёва. При этом певица уже давно не живёт в стране, но продолжает подавать данные в налоговые органы. Основным направлением работы Примадонны является творческая деятельность в области искусства.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.